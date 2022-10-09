66’ncı Türkiye Milli Pediatri Kongresi KKTC’de düzenlendi

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 66’ncı Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde yaptığı açıklamada, “Ümit ediyoruz ki yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birçok ülke tarafından tanınmaya başlanacaktır” dedi.

Dünyanın en büyük çocuk sağlık kuruluşu olan Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Türkiye’deki temsilcisi olan Türkiye Milli Pediatri Derneği, bu yıl 66’ncısını düzenlediği Türkiye Milli Pediatri Kongresini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde, uluslararası katılımcıların da yer aldığı bir organizasyon ile gerçekleştirdi. Girne’de gerçekleştirilen kongreye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, IPA Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun yanı sıra yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık bin 500 çocuk doktoru katıldı. Kongrede ayrıca, Avrupa Pediatri Akademisi Başkanı Massimo Pettoello’nun yanı sıra Azerbaycan ve Kosova’nın çocuk sağlığı temsilcileri de yer aldı. Toplantılarda çocukların sağlıklı beslenmesinin yanı sıra, Covid-19 salgını, çocuklarda aşılanma, iklim değişikliği ve savaş mağduru olan çocuklar gibi konular görüşüldü.

“Türkiye Milli Pediatri Derneği, Kıbrıs’a ayrı bir önem veriyor”

Toplantının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesinin, KKTC’nin uluslararası tanınırlığı noktasında çok önemli olduğuna dikkat çeken Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim yavru vatanımız. O yüzden Uluslararası Pediatri Kurumu’nun Türkiye’deki temsilcisi olan Türkiye Milli Pediatri Derneği, Kıbrıs’a ayrı bir önem veriyor. Hatta 2007 yılında da sırf bu yüzden Kıbrıs’a uygulanan ambargoyu delmek için dünyanın her tarafından katılımın olduğu uluslararası bir kongre yapmıştı. Yine bugün yaklaşık bin 500 çocuk doktoru; özellikle Türkiye’den, ama dünyanın farklı bölgelerinden de olmak üzere bu kongreye geldiler. Kosova’dan, Azerbaycan’dan ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılımcılar oldu. Biz bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü son dönemde malumunuz hem Türkiye hem de Kıbrıs’ın üzerine gelinen bir konu var ortada. Bu anlamda çocuk hekimleri de bu konuya sahip çıkmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu belirtmek için bu toplantıyı burada düzenlediler” şeklinde konuştu.

“Ümit ediyoruz ki yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birçok ülke tarafından tanınmaya başlanacaktır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmada KKTC’nin tanınması noktasındaki çağrısını da hatırlatan IPA Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletlerde bir çağrıda bulundu ve tarihi bir konuşma yaptı. Kıbrıs’ın öneminden bahsetti. Bu çağrıdan sonra KKTC’nin tanınması ile ilgili birçok kurum ve birçok ülke de harekete geçer diye ümit ediyoruz. Bu anlamda KKTC’ye biz de elimizden geldiği kadar uluslararası alanda yardımcı olmak istiyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile toplantılarımız oldu. Sağ olsun kendisi de kongreye gelerek açılışında tarihi bir konuşma yaptı. Uluslararası kongrelerin önemini vurguladı. Bu bizim için çok önemli. Çünkü neden çifte standart olsun? Dünyada bir durum varken Birleşmiş Milletlerde bu konu daha ciddi ele alınmalı diye düşünüyoruz. Kıbrıs’ın tanınırlığının artması gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birçok ülke tarafından tanınmaya başlanacaktır” diye konuştu.

“IPA çatısı altında olan Avrupa Pediatri Akademisi bu toplantıya ayrı bir önem gösterdi”

KKTC’de düzenlenen kongreye uluslararası katılım ve ilgi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hasanoğlu, “IPA çatısı altında olan Avrupa Pediatri Akademisi bu toplantıya ayrı bir önem gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağını biliyorlardı. O anlamda gelmek, katılmak, ortamı tanımak, Kıbrıs’ın doğal güzelliği ile buluşmak ve dünyadaki tüm gelişmeleri burada ele almak istediler. Bu anlamda Türkiye’deki çocuk doktorları ile bir araya geldiler. Hem IPA yönetimi hem Avrupa Pediatri Akademisi hem Azerbaycan Pediatri Akademisi hem Kosova olmak üzere birçok ülke bu kongrede bizim yanımızda yer aldı” açıklamasında bulundu.