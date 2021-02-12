65 yaş üstü vatandaşların Covid-19 aşılaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 65 yaş üzerinin nasıl randevu alacağını anlatmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

Covid-19 aşını yaptıran 72 yaşında olan Kerim Gezer, herhangi bir ağrı hissetmediğini, çok memnun kaldığını belirtti. “Alo 182” hattından randevu alıp aşılarını olan 74 yaşındaki Ayşe Kaptan ve 75 yaşındaki Veysel Kaptan, genel olarak aşılamadan memnun kaldıklarını ve sorun yaşamadıklarını dile getirdi. E - Nabız ile aşı randevusunu alan ve mutlu olduğunu aktaran 69 yaşındaki Latife Özdamar hiçbir acı hissetmediğini kaydetti.