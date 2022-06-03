64 yaşında yeniden doğdu

Yaşama sevincinin yaşı olmadığının kanıtı olan Huriye Tok, 64 yaşında tüp mide ameliyatı ile 7 ayda 32 kilo verdi. Tok, Viyana’da senfoni orkestrası dinlemek için İngilizce kursuna yazılırken, “Evde oturup ölümü bekleyemem, hayat benim için var” dedi.

Yıllarca ev yemekleri dükkanı işleten 2 çocuk annesi Huriye Tok, esnaflık yaptıktan sonra emekli oldu. 3 torununu kucağına aldıktan sonra köşesine çekilmek yerine hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen Tok’u durduran, geçen yıl sağ dizinde meydana gelen kireçlenme oldu. Ek olarak sıvı kaybı da yaşayan Tok’a 2 ay içerisinde ameliyat olacağı; ancak bu süreçte asla yürümemesi ve hatta bakkala bile gitmemesi gerektiği söylendi.

101 kilodan 69’a düştü

Hareketsiz yaşam nedeniyle kısa sürede 82 kilodan 101 kiloya çıkan Huriye Tok, bu kez de kiloları nedeniyle hareket edemez hale geldi. Huriye Tok, tüp mide ameliyatı olduktan sonra ise 69 kiloya düştü. Tok, “Otobüse bile binemez hale geldim. Ben 3 torununu büyütmüş bir kadınken, çocuklarımın bana bakmasına bu yaşta hazır değildim. Benim bir sosyal hayatım vardı, yaşayacak zamanım vardı, hayallerim vardı. Bu kilolarla hiç birini yapamazdım. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle 1 hafta içerisinde tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Aradan geçen 7 ayda 69 kiloya indim. 12 sene önceki kıyafetlerimi giyebiliyorum, eski ben oldum. Üstelik kilo verince dizimden ameliyat olmama gerek kalmadı. Şu an ameliyatsız tedavi oluyorum” dedi.

"Viyana’da konsere gideceğim"

Artık hayallerini gerçeğe dönüştürmenin zamanının geldiğini söyleyen Tok, “öncelikle İngilizce kursuna başladım, spor yapıyorum. Kurstan arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Sırada Viyana’da senfoni orkestrası dinlemek var. Marsilya’da Fransız arkadaşlarım var. Onlar benim için Türkçe öğrenmişti. Ben de onlar için İngilizce öğreniyorum. Bunlar bitsin başka bir hayalimi gerçek yapacağım. Bir daha asla kilo almayacağım. Ailemde şeker ve tansiyon hastalığı vardı. Bende hiç biri yok. O kilolu halimle kalsaydım bu hastalıkların hepsi bana yapışırdı. Evde oturup ölümü bekleyemem, hayat benim için var” diye konuştu.

Huriye Tok’un ameliyatını gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol da, “Hastamızın, vücut kitle indeksi 40’ın üzerindeydi. Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı ile midesinin önemli bir kısmını aldık. Aradan geçen kısa sürede hastamız 32 kilo verdi; ancak yaşı nedeniyle daha fazla vermemesi bu kilosunu koruması gerekiyor. Tüp mide ameliyatı olduktan sonra verilen kiloyu korumak çok daha önemli. Bu nedenle hastanın bilinçli olması, neyi, ne kadar yemesi gerektiğini bilmesi, doktorunun ve diyetisyeninin verdiği reçeteye sıkı sıkıya uyması gerekiyor. Obezitenin en etkili tedavi yöntemi cerrahi. Bu nedenle hastalarımıza öneriyoruz” şeklinde konuştu.