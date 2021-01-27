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600 grama ulaşan prostat alındı

Normalde kestane büyüklüğünde ve 20-30 gram ağırlığında olan prostat Konya’da bir hastada 600 grama ulaştı. Yapılan kapalı ameliyatla yaklaşık 30 kat büyümüş prostatın 500 gramdan fazlası alındı.

Sağlık 27.01.2021, 10:19
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600 grama ulaşan prostat alındı

Normalde kestane büyüklüğünde ve 20-30 gram ağırlığında olan prostat Konya’da bir hastada 600 grama ulaştı. Yapılan kapalı ameliyatla yaklaşık 30 kat büyümüş prostatın 500 gramdan fazlası alındı.

Yaklaşık 4 yıldır idrarını yapmakta zorluk yaşayan 87 yaşındaki Nuri Ekmekçi’nin prostatı 600 gram ağırlığa ulaştı. Nuri Ekmekçi, başvurduğu Medova Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu tarafından ameliyat edildi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, hastanın şikayetinin, iyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar yapma zorluğu olduğunu söyleyerek, iyi huylu prostat büyümesinin 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısında görülen ve yaş ilerledikçe sıklığı artan bir hastalık olduğunu ifade etti. Hastalıkta özellikle yaşam kalitesini düşüren idrar şikayetlerinin mevcut olduğunu dile getiren Buldu, “Prostat normalde doğuştan olan, yaklaşık kestane büyüklüğünde 20-30 gram olması gereken bir organken, hastamızda bu 600 gramlara kadar çıkmış, normalin 20-30 katında büyümüş bir prostat vardı. Daha önce bununla ilgili ilaç tedavileri almış fakat fayda göremez hale gelmiş bir hastamızdı. Kanamalar nedeniyle, sonda takılmaları nedeniyle idrar yollarında ciddi problemler meydana gelmişti. Hastamız bu şikayetlerle tarafımıza başvurdu. Büyümüş prostatlarda normalde 80-100 gram üzerinde açık ameliyat yapmak gerekir. Hastamızın ek hastalıklarını, yaşını, genel durumunu düşündüğümüz zaman elimizdeki son teknoloji olan HoLEP yöntemiyle bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Bu ameliyat yönteminde kanamanın daha az olması, hastada herhangi bir kesi yapılmaması, hastanın en kısa zamanda yürür hale gelmesi ve kan sulandırıcı kullanan hastalarda da güvenli bir şekilde yapılabilmesi bu yöntemin başlıca avantajlarıydı. Şükür hastamızda da ameliyatımız başarılı geçti. 500 gramdan fazla prostat dokusu amcamızdan kapalı yöntemle çıkarılabildi” dedi.

600 gram prostat büyüklüğünün çok nadir görüldüğünü belirten İbrahim Buldu, “Normalde 100-150 gram civarında olan prostatlara biz ileri büyümüş deriz. Bu kadar büyüğünü çok nadir görürüz. Bu kadar büyümüş prostatlarda yapılabilecek yöntemler de sınırlı. Açık ameliyat; kanama ihtimali, yaranın iyileşmesinin zor olması, anatomiden dolayı başarısızlık ihtimali gibi sebeplerle zaten riskli bir yöntemdi. Biz bu yönde HoLEP yöntemiyle ameliyatı yapmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Medova Hastanesine idrar yapmakta zorluk yaşadığı için başvuran Nuri Ekmekçi, “İdrarımı yapamıyordum. Zaten eskiden de biliyordum, prostatım çok büyümüştü. 4 seneden bu yana idrarımı yapmakta zorluk yaşadım. Doktorumdan Allah razı olsun. Çok memnunum. Çok rahat bir ameliyat oldum” diye konuştu.
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