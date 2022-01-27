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60 yaşından sonra her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor

60 yaşın üzerindeki her beş erkekten ikisinde iyi huylu prostat büyümesi yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, bu hastalığın tedavisine değinerek, “HoLEP yöntemi ile prostat çıkarılıyor ve hastalar hızlı bir şekilde iyileşerek günlük yaşamına dönüyor” dedi.

Sağlık 27.01.2022, 10:08
60 yaşından sonra her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor

60 yaşın üzerindeki her beş erkekten ikisinde iyi huylu prostat büyümesi yaşandığını belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, bu hastalığın tedavisine değinerek, “HoLEP yöntemi ile prostat çıkarılıyor ve hastalar hızlı bir şekilde iyileşerek günlük yaşamına dönüyor” dedi.

Erkeklerde ilerleyen yaş nedeniyle vücutta oluşan hormon değişikliklerinden kaynaklanan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisindeki gelişmeler, hastaların yaşam kalitesinin düzelmesine yardımcı oluyor. Prostat büyümesi belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Başeskioğlu, erkeklerde prostata bağlı sağlık sorunlarının erken tanısı için kontrollerin düzenli bir şekilde yaptırılması gerektiğini vurguladı.

İdrar şikâyetleri en önemli belirti

Günümüzde 60 yaşın üzerindeki her beş erkekten ikisinde iyi huylu prostat büyümesi yaşandığını aktaran Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, 80 yaşın üzerinde bu oranın yüzde 90’a ulaştığını kaydetti. İdrar kanalı ve mesanenin prostat tarafından daraltılması nedeniyle oluşan belirtileri “idrar çıkışının geç başlaması, sık idrara çıkma ihtiyacı, geceleri de idrara çıkma, mesanenin geç boşalması, idrarın tam yapılamadığı hissi, sık idrar yolu enfeksiyonu ve mesanede taş” olarak sıralayan Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, “Prostat büyümesi zararsız olsa da neden olduğu şikâyetler yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Bu sorunu yaşayanlar geceleri sık uyandığı için iyi dinlenemezler, gündüzleri sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissederler. Bu nedenle uzun süren görüşmelerden, tatillerden, uzun yolculuklardan kaçınırlar. Hastanın yaşam kalitesini düşüren bir sorun haline gelir” diye konuştu.

Hasta öyküsü ve muayene ile tanı konuyor

Prostat büyümesinin tanısının ayrıntılı hasta öyküsünün alınması ve fiziki muayene ile konduğunu anlatan Prof. Dr. Başeskioğlu, ayrıca idrar örneğinin prostat ve idrar yolu enfeksiyonun tespitinde yardımcı olduğunu kaydederek, “Her iki enfeksiyon da prostat büyümesi belirtilerine benzer şikayetlere yol açabilir. Ayrıca prostat kanseri riskini de elemek için kanta PSA yani prostat spesifik antijen testine de bakılabilir” ifadelerini kullandı.

“HoLEP yöntemi ile her boyutta prostat endoskopik olarak tedavi edilebiliyor”

İyi huylu prostat büyümesinde tedavinin hastanın şikâyetlerine göre planlandığını belirten Prof. Dr. Başeskioğlu, hafif şikâyet durumlarında ilaç tedavisine başvurulduğunu aktardı. İdrar yapmada ciddi güçlük ya da idrar yapamama durumlarında gecikilmemesi gerektiğini vurgulayan üroloji uzmanı, prostat büyümesi tedavisinde “altın standart” olmaya aday olan HoLEP yöntemi hakkında şöyle bilgi verdi:

“İlaç tedavilere rağmen sıkıntıları devam eden hastalarda cerrahi gündeme gelebileceği gibi idrar yapma problemleri şiddetli olan grupta da ilk seçenek olarak akla gelmektedir. HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi girişim gerektiren bu grup hastalarda da uygulanabilen yöntemdir. HoLEP, prostatın holmiyum lazer ile parçalanarak çıkarılması demektir. Her boyutta prostat bu yöntemle endoskopik yani kapalı olarak tedavi edilebilir. HoLEP ile prostatın idrar akışını engelleyebilecek tüm kısım çıkarılabildiği için özellikle ciddi derecede büyümüş hastaların tedavisi için de önemli bir seçenektir.”

Her yaştan hastaya uygulanabiliyor

Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu, iyi huylu prostat büyümesi sorunu yaşayan hastalarda kullanılan HoLEP için bir yaş sınırı bulunmadığını ifade ederek “Bu yöntemde ameliyat idrar kanalından bir endoskopla girilerek gerçekleştirilir. Herhangi bir kesi yapılmadığı için de hasta günlük yaşama çok hızlı dönebilir. İdrar akışının anında iyileştirilmesi, hastanede kalış süresinin kısa olması, kan sulandırıcı ilaç kullanırken ameliyat olabilmeye imkân sağlaması ve tekrar prostat ameliyatı gereksiniminin çok düşük olması gibi kazanımlarıyla HoLEP, hasta dostu bir yöntem olarak öne çıkıyor” dedi.

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