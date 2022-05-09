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6 Yıllık Bekleyişin Ardından Mucize Doğum!

36 yaşındaki Betül Hacıosmanoğlu, henüz 30 yaşındayken erken menopoza girdiğini öğrendi. Doğum yapması ‘imkansız’ görülen Betül Hacıosmanoğlu, 34 yaşında tek yumurtalık rezervi ile hamile kaldı. Hacıosmanoğlu, ‘Çok mutluyum, artık hayatımda imkansıza yer yok’ dedi.

Sağlık 09.05.2022, 08:58
6 Yıllık Bekleyişin Ardından Mucize Doğum!

‘Hayatımda imkansıza yer yok’

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Betül Hacıosmanoğlu, “30 yaşıma geldiğimde erken menopoz teşhisi konulmuştu. Farklı merkezlere gittiğimde çocuk sahibi olamayacağım söylendi. İmkansız görülmüştü. Fakat Eray Bey benim için büyük bir şans oldu. Eray Bey PRP tedavisini önerdi. Hiç vakit kaybetmeden PRP tedavisine başlanıldı. Tedavi sürecim 6 ay sürdü. Bir süre sonra bu süreçte yoruldum ve ara vermek istiyorum diye muayeneye gittiğimde 5 yumurta görüldü. Bunlardan yalnızca bir tanesi sağlıklıydı ve o şimdi benim kızım” diyerek duygularını dile getirdi.

‘PRP 40 Yaş Üstü Kadınlara da Umut Oluyor’

Erken yaşta menopoza giren Betül Hacıosmanoğlu, PRP tedavisi ile tüp bebek yöntemi ile 6 yıllık süreçte çocuk sahibi oldu. Prof. Dr. Eray Çalışkan “Hastamız Betül Hacıosmanoğlu 30 yaşında Amh:0,09 ile 2019 ylında gebelik isteği ile hastanemize başvurdu. Daha önce 2 dış merkezde Ivf başlanmış cevap olmadığı için iptal edilmiş. Hastamıza Over PRP tedavisi uyguladık. 1 kez Siklus başlandı boş oosit çıktı. 2. denemede Seminatural Siklusla Ivf yapıldı 4. Gün 1 embriyo transferi yapıldı ve bir kız çocuğu dünyaya geldi” dedi.

Prof. Dr. Eray Çalışkan PRP tedavileri hakkında, “Erken menapoz kadınların 40 yaşından önce adetten kesilmesini ifade eder. Kadınların 10 binde biri 20 yaşından önce, 1000 de biri 30 yaşından önce ve 100 de biri 40 yaşından önce adetten kesilir ve menopoza girer. Diğer bir sorun ise Erken Yumurtalık yetmezliğidir. Bu durum kadınların düzenli adet görseler de yumurtalarının bitmesini veya tek tük kalmasını ifade eder. Prp tedavisi, kanımızda bulunan trombosit denilen, hasarlı dokuda kanamayı durdurup sonrasında tamir sürecini başlatan hücrelerin ayıklanmasını sağlar. PRP, son 5 yıldır erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda denenmeye başladı. Yumurtası azalmış, AMH dediğimiz yumurtalık rezervi testi düşük olan, yumurtalık boyutları menopoz seviyesinde küçülmemiş, düzensiz de olsa adet kanaması gören, 40 yaş altı kadınlarda tüp bebekte fazladan yumurta elde etmekte yararı olabiliyor. Tüp bebek işlemi gibi narkoz altında anne adayına iğne yardımı ile PRP yumurtalıklar içine enjekte ediliyor. Trombosit içindeki büyüme faktörleri eğer yumurtalık içinde yumurta kaldı ise onları büyümeye zorlamakta ve %10-15 hastada fazladan yumurta elde etmekteyiz. Tabi PRP bir kök hücre tedavisi değil. Rezervde yumurta kaliteli ise onu büyütmekte, kalitesiz ise onu büyütmektedir. Halen bilimsel deneme ve araştırma konusu olan PRP bir grup hastanın 40 yaş üstünde bile gebe kalabilmesi için umut ışığı olmuştur” açıklamalarında bulundu.

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