banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
VakıfBank 68 yaşında
VakıfBank 68 yaşında
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!

“6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, zararlı yiyecekler ve alışkanlıkların kalp krizi yaşını düşürdüğünü söyleyerek, “20 yaş üstü gençler düzenli kalp taraması yaptırmalı” dedi. Dr. Karabacak, günde 6 saatten daha az ve kalitesiz uykunun da kalp hastalıklarına zemin hazırladığını söyledi.

Sağlık 14.04.2022, 10:11
“6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, zararlı yiyecekler ve alışkanlıkların kalp krizi yaşını düşürdüğünü söyleyerek, “20 yaş üstü gençler düzenli kalp taraması yaptırmalı” dedi. Dr. Karabacak, günde 6 saatten daha az ve kalitesiz uykunun da kalp hastalıklarına zemin hazırladığını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastalıklarının tüm dünyada en sık ölüm sebebi olmaya devam ettiğini belirterek kalp hastalıkları deyince akla ilk olarak kalp krizi ve kalp krizinin en önemli belirtisi olan göğüs ağrısının geldiğini söyledi. Kalp krizine sebep olan bazı durumların yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, şişmanlık, hareketsiz yaşam, yetersiz ve kalitesiz gece uykusu olduğunu belirten Dr. Karabacak, “Sıkıştırıcı tarzda 10 dakikadan uzun süren, efor ile ortaya çıkan ve dinlenmekle geçen, sol omuza, boyuna ve çeneye yansıyan bir göğüs ağrısı, kalp damar tıkanıklığını düşündürür. Kalp krizi de kalp damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan klinik durumu ifade eder. Bir takım testlerle kalp krizi teşhisi doğrulandıktan sonra hastaya anjiyografi yapılır. Bundan sonra da tedavi şekillendirilir” dedi.

“Düzenli ve yeterli gece uykusuyla kalp hastalıklarından korunabiliriz”

Dr. Karabacak, gece uykusunun yetersizliği ve kalitesizliğinin kalp hastalıklarına zemin hazırladığını söyleyerek, “Özellikle gece uykusuna değinmek istiyorum. Bu kardiyoloji alanında yeni bir konu. Günde 6 saatten daha az uyumak ve kalitesiz uyumak kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Düzenli ve yeterli gece uykusuyla kalp hastalıklarından korunabiliriz. Tabi kalp hastalıklarına zemin hazırlayan başka faktörler de var. Bunlar da sigara içmek, hareketsiz yaşamak, hazır gıda ağırlıklı beslenmek diye sayılabilir” diye konuştu.

“Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz”

Kalp hastalıklarından korunmak için neler yapılabileceğine değinen Dr. Karabacak, “Düzenli fiziksel aktivite kalp hastalıklarını önlemede çok önemli bir role sahip. Günde en az yarım saat düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapılmalı. Bunun dışında en az 6-7 saat gece uykusu, tuz kısıtlaması ve Akdeniz tipi beslenme de diyebiliriz. Akdeniz tipi beslenmeye değinmek istiyorum burada. Kalp sağlığını korumaya yönelik atılacak adımlarda beslenme de çok önemli bir rol oynuyor. Akdeniz tipi beslenme de sebze, meyve, balık ve mantar ağırlıklı bir beslenme modelidir. İçinde de şekerli, hamurlu ve yüksek kalorili gıdalar bulunmaz. Tuz oranı azaltılmış, kalorisi düşük beslenme modelidir. Kalp hastalıklarından korunmak için Akdeniz tipi beslenmeyi önemsiyoruz ve hastalarımıza da öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kalp hastalıklarında yaş ortalaması düştü”

Dr. Karabacak, zararlı alışkanlıkların kalp hastalıklarında yaş ortalamasını düşürdüğünü ve hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Fakat son 10 yıl içerisinde daha genç popülasyonda da kalp hastalığı görülme sıklığı arttı. Bunun sebepleri arasında kalp hastalıklarına zemin hazırlayan zararlı davranışların daha sık görülmesi, hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesi, beslenmenin hazır gıda ağırlıklı hale gelmesi önemli rol oynuyor. Daha genç yaş gruplarında kalp hastalıklarını daha fazla görmeye başlamamız bu genç hasta grubunu da kalp sağlığı açısından daha fazla taramayı gerektiriyor. Bu yüzden 20 yaşın üzerinde her bireyin yılda bir kez kalp sağlığı taramasından geçmesini öneriyoruz.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
13°
açık