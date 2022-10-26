5’inci böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Çanakkale’de yaşayan evli ve bir çocuk annesi 61 yaşındaki Binnur Çırak’ın 2017 yılında böbrek kanseri nedeniyle tek böbreği ameliyat edilerek alındı. İlerleyen zamanlarda kalan böbreği yeterli fonksiyon göstermeyince diyaliz tedavisine başlanmak zorunda kalındı. Diyalize girmekten ve makineye bağlı yaşamaktan çok korktuğunu ifade eden Binnur Çırak böbrek nakli olmak için 5 yıl önce ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürlüğüne başvurmuştu. Kendisi daha önce 4 defa nakil için hastaneye çağırılmasına rağmen doku uyumu sağlayamadığı için böbrek nakli operasyonuna alınamadı. 8 Ekim günü sevindirici haber kendisine bir kez daha verilerek böbrek nakli için ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezine çağırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları hasta yakınlarınca bağışlama kararı vermeleri sonrası alınan sol böbrek, doku uyumu sağlanan Binnur Çırak’a sabaha karşı saat 05.00 sularında 3 saatlik başarılı operasyonla nakledildi. Hasta kısa bir zaman diliminde tekrar eski sağlığına kavuştu.

"Nakil sürecinde 5 rakamı ile rastlantı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan “8 Ekim 2022 günü Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri ve sağ böbreği Bursa Acıbadem Hastanesine, sol böbreği ise merkezimize getirildi. Böbrek nakli gerçekleşen hastamıza 5 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konmuş yine 5 sene önce merkezimize kaydolan Çırak’a dört defa böbrek çıkmasına rağmen doku uyumu sağlanamadığı için nakil yapılamamıştı. 5’nci kez hastaneye çağırıldığında, sıralamada 5’nci sırada olmasına rağmen doku uyum testlerinde sadece kendisine uygunluk durumu saptandığından sabaha karşı saat 05.00 sularında hastamızı nakil işlemine aldık. İlginç bir şekilde nakil süreci 5 rakamı ile rastlantı halinde olan ve kendi aramızda ‘beşte beş’ diye isimlendirdiğimiz hastamızın ameliyat sonrası takılan yeni böbreği hızla normal fonksiyon göstermeye başladı, idrar çıkışı ve Kreatinin değerleri sağlıklı bir insanın seviyelerine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Yine doku uyumu sağlanamayacağını düşündü

Konuyla ilgili olarak duygularını dile getiren Binnur Çırak, "5 yıl önce böbrek kanseri ameliyatından sonra kalan böbreğim çalışmayınca diyalize girmeye başladım. Haftanın 3 günü diyalize giriyordum, bu durum benim hem aile hem de sosyal hayatımı kötü yönde etkiliyordu. Böbreklerim çalışmadığından kana kana su içemiyordum. ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezinin başarılı ameliyatlarını hep duyuyordum, 5 yıl önce nakil olmak için merkeze kayıt oldum. Daha önce 4 kez çağırdılar ama dokum uyuşmadığından tam bir hayal kırıklığı ile her seferinde eve geri döndüm. 5’inci kez çağrıldığımda yine doku uyumu sağlayamayacağım diye düşünürken bu kez böbreğin bana tam olarak uyduğunu öğrendim. Şu an gayet iyi durumdayım, günde 3 litre idrar çıkartıyorum. Ameliyatımı gerçekleştiren değerli hocam sayın Prof. Dr. Cabir Alan ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.