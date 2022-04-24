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50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan 5 aylık bebek, 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

İlk bebekleri yemek borusu olmayan ve ikinci gebelikte de ikiz çocuklarından birinin yine yemek borusu olmadığı tespit edilen Mardin’de yaşayan Mehmet Şah-Esma Arslanhan çiftinin 5 aylık bebekleri Lina, 7 saatlik zorlu operasyonla midesinden yemek borusu yapılıp, başarılı tedaviler sonucunda sağlığına kavuştu.

Sağlık 24.04.2022, 11:23
50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan 5 aylık bebek, 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

İlk bebekleri yemek borusu olmayan ve ikinci gebelikte de ikiz çocuklarından birinin yine yemek borusu olmadığı tespit edilen Mardin’de yaşayan Mehmet Şah-Esma Arslanhan çiftinin 5 aylık bebekleri Lina, 7 saatlik zorlu operasyonla midesinden yemek borusu yapılıp, başarılı tedaviler sonucunda sağlığına kavuştu.

Mardin’de 2019 yılında evlenen Arslanhan çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldiğinde yemek borusu olmadığından dolayı yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Acılı genç çift, ikiz doğumla sevinçle çocuklarını kucağına aldı. Çiftin bebeklerinden Zehra sağlıklı doğarken Lina, doğduktan bir müddet sonra hayatını kaybeden kardeşi ile aynı kaderi yaşadığı ve yemek borusunun olmadığı tespit edildi. 50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan Lina bebek, Diyarbakır’a sevk edilip, doğumunun ikinci günüde Memorial Hastanesinde Op. Dr. Taner Kamacı ve ekibi tarafından zorlu bir operasyon geçirdi. 4 ay boyunca midesinden açılan tüp ile sorunun giderilmesi çalışan Lina, tedavileri olumsuz sonuçlanınca doktorlar tarafından ve aile ile karar alınıp zorlu 7 saatlik ameliyat yapıldı. Midesinden yemek borusu yapılan minik bebek, gözetim altında tedavileri olumlu cevap verip sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek ailesine teslim edildi.

Mardin’de ikiz gebelik olarak dünyaya gelen, diğer kardeşinde herhangi bir sorun olmadığı halde hastası Lina bebekte yemek borusunun kapalı olduğu orada ilk yapılan kontrollerinde tespit edildiğini aktaran Op. Dr. Kamacı, ameliyat gerektiren bir durum için hastanın ailesinin kendilerine başvurduğunu söyledi. Hastanın sevkini kabul ettiklerini ifade eden Kamacı, “Hasta bize geldiğinde yaptığımız ilk kontrollerinde hastamızın yemek borusunun kapalı olduğunu ve nadiren görülen hastalık tiplerinden olduğu tanısını koyduk. Daha sonra tedavi planımızı oluşturduk. Yemek borusunun üst tarafı kapalı, alt tarafta yok denecek kadar az ve arada da büyük bir boşluk var. Böyle durumlarda biz genellikle iki yemek borusunun iki ucu arasındaki mesafe çok fazla olduğu için onları uç uça dikmek mümkün olmuyor. Öyle durumlarda sık tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi öncelikle çocuğun midesinden bir beslenme tüpü açıyoruz, oradan besliyoruz. Çocuğu büyüttükten sonra yemek borusunun biraz uzamasına müsaade ediyoruz. Uç uca geliyorsa dikmek, gelmiyorsa da yemek borusunda veya kalın bağırsağından çocuğa yemek borusu yapma şeklinde yapıyoruz” dedi.

“7 saat süren bir ameliyat ile çocuğun midesinden çocuğa yemek borusu yaptık”

Hastaya doğumunun ikinci gününde midesinde besleme tüpü açtıklarını belirten Op. Dr. Kamacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oradan beslemeye başladık. Bebeğimizi yaklaşık 4 ay boyunca mide tüpünden besleyerek ve yoğun bakım tedavilerini vererek büyüttük. 4 ay boyunca her gün bebeğin kapalı solunumlarının üst kısmına bujinal dediğimiz işlemi uyguladık. Yemek borusunun uzamasını hızlandıracak işlem. Ara ara filmler çektik. 4’ncü ayda çektiğimiz filmlerinde yemek borusun iki ucunun uç uca dikilemeyeceğini gördükten sonra artık replasman kararı verdik. Yaklaşık 7 saat süren bir ameliyat ile çocuğun midesinden çocuğa yemek borusu yaptık. Ameliyattan sonra her şey yolunda gitti. İkinci haftadan sonra film kontrolleriyle çocuğumuzu beslemeye başladık. Son 10 gündür tamamen ağızdan besleniyor. Kilo alıyor, kusması olmuyor. En son çektiğimiz filminde de her şey yolunda. Bebeğimiz taburcu olacak duruma geldi. 5 aylık, iki ameliyat, aylık süren yoğun bakım tedavisi, çok büyük emekler en sonunda çok şükür sorunsuz, sıkıntısız hastamızı taburcu ediyoruz.”

“50 bin doğumda bir nadir görülen bir durum”

Yemek borusunun kapalı olması nadir görülün bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Kamacı, “Ortalama her 4 ile 5 bin doğumda bir görülüyor. Görülenlerinde yüzde 85’inden fazlası yemek borusunun iki ucunun bir birine çok uzak olmadığı hastalar. Bizim hastamızda olduğu ise bu yemek borusu kapalı olan çocukların yüzde7-8’inde görülüyor. Dolayısıyla oranlama yapıldığı zaman yaklaşık 50 bin doğumda bir nadir görülen bir durum” diye konuştu.

“Bebeğe ninni, müzik dinletme hatta çizgi film izlettiler süreci hafif atlatsın”

Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, bebeği yoğum bakıma aldıklarını, 4 aya kadar küvezde kaldığını söyledi. Doç. Dr. İpek, “Devamlı olarak tükürüklerini almamız gerekti ve bu çocuğu bir taraftan büyütüyoruz. Bu çocuğun önemli problemi de anne kucağıdır, annesi sevgisidir. Buradaki hemşire arkadaşlar, ununla ilgilenmişler. Müzik dinletmişler, kucağına almışlar, ninni söylemişler, hatta çizgi film bile izletmişlerdir. Bu süreci daha hafif atlatması açısından. 5’nci ayın sonunda böyle mutlu bir tablo ile bebişimizi sağlıklı bir şekilde ağızdan besleniyor olarak eve göndermek ütün ekip adına büyük bir başarıdır” şeklinde konuştu.

Bebeğin annesi Esma Arslanhan, ise ilk gebeliğinde de bebeğinin yemek borusu olmadığını ve ondan sonra vefat ettiğini kaydetti. 5 ay önce doğum yaptığını belirten Arslahan, “Buraya geldik, 5 ay önce yoğum bakıma aldılar. 1 ameliyat geçirdi ve iyi geçti. 5 ay sonra tekrardan ameliyat oldu. Şu an sağlık durumu iyi. Tedavileri devam ediyor. Şükür sağlığına kavuştuğu için bugün almaya geldik” ifadelerinde bulundu.

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