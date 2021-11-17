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490 gram dünyaya gelen bebek 4 ay sonra ailesine kavuştu

Kahramanmaraş’ta 4 ay önce 490 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, sağlığına kavuştuktan sonra ailesine teslim edildi.

Sağlık 17.11.2021, 14:43
490 gram dünyaya gelen bebek 4 ay sonra ailesine kavuştu

Kahramanmaraş’ta 4 ay önce 490 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, sağlığına kavuştuktan sonra ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde henüz 24 haftalıkken ağır prematüre tanısıyla tedavi altına alınan bebek Zeynep Erya Darendeli, 4 aylık tedavinin ardından hayata tutundu.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sadık Gürtutan, kliniğin en küçük bebeği unvanıyla Zeynep Erya’yı 2 kilo 300 gram olarak sağlıklı bir şekilde annesine teslim ettiklerini söyledi. Gürtutan, “Bebeğimiz 490 gram olarak dünyaya geldi ve bu kiloda doğan bebeklerimizin yaşam standartları düşük ülkemizde ama bu bebeğimizin yaşamasına vesile olduk ve bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Bebeğimiz 2 kilo 300 gram 4’üncü ay itibariyle ünitede yattıktan sonra ailesine teslim ettik” dedi.

KSÜ’den prematüre bebeklerin aileleri ile buluşmasında bebeğine kavuşan Edika Darendeli ise, “24 haftalık doğum gerçekleşti ve bizim hiç yaşayacağına dair bir ümidimiz yoktu. Hastane yetkililerine teşekkür ederiz. Allah kimseye göstermesin. Bebeğimiz 4 ay sonra bize teslim edildi. Şu anda sağlık durumu da gayet iyi” dedi.

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