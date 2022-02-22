47 senedir kan bağışlıyor

Türk Kızılay Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi ve Kızılay Malkara İlçe Temsilciliği tarafından Malkara ilçesinde düzenlenen “kan bağış” kampanyasında 3 günde 167 ünite kan bağışı yapıldı.

Kan bağışı sırasında 47 sene önce ilk kan bağışını yapan ve bağış yapmaya devam eden 65 yaşındaki İsmail Üzüm’e Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Erhan Aksoy tarafından madalya verildi. Bu güzel anlara İHA olarak bizlerde tanıklık ettik.

Doktor Erhan Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bağışlamış olduğunu kan ile 3 kişiye hayat veriyorsunuz. Özellikle pandemi sürecinde insanların bağış alışkanlıklarının birazcık düşmeler yaşandı. Soğuk havaların etkisiyle de stoklarımızda ciddi düşüşler yaşandı. O yüzden de bu dönemde tüm vatandaşlarımızı kan bağışı özellikle daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. İsmail beye madalyasını takdim ettik. Kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Madalya alan İsmail Üzüm ise, “Ben kan vermekten çok mutluyum. Kan merkezimizde halkımızın kan vermesi sağlık demektir, huzur demektir, mutlu olmak demektir. Bugünkü şartlarda bu. Durumlarda kan vermenin insanlara ne kadar faydalı olduğunu vatandaş olarak hissettirmek, onları kan vermeye davet etmek çok zevk ve mutluluk veriyor bana. Bu sebepten dolayı 1974 yılından bugüne kadar vermiş olduğum kanalları hayırlı ve devletine sağlıklı 1 şekilde vatandaşlara faydalı olduysam kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum” dedi.