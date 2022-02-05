banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!

“4 Şubat Dünya Kanser Günü”nde Ankara Büyükşehir Belediyesinden anlamlı etkinlikler

Ankara Büyükşehir Belediyesi “4 Şubat Dünya Kanser Günü”nde iki ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle Kızılay Metro İstasyonunda farkındalık etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Onkoloji Şefkat Evi’nde kalan ve kanser tedavisi gören vatandaşlar ile aileleri için de moral amaçlı özel bir program hazırladı.

Sağlık 05.02.2022, 11:51
“4 Şubat Dünya Kanser Günü”nde Ankara Büyükşehir Belediyesinden anlamlı etkinlikler

Ankara Büyükşehir Belediyesi “4 Şubat Dünya Kanser Günü”nde iki ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle Kızılay Metro İstasyonunda farkındalık etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Onkoloji Şefkat Evi’nde kalan ve kanser tedavisi gören vatandaşlar ile aileleri için de moral amaçlı özel bir program hazırladı.

“Önce insan” anlayışla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen projelere imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi “4 Şubat Dünya Kanser Günü” nedeniyle gün boyu düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle kanser hastalığına ve kanser hastalarının verdiği mücadeleye dikkat çekti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile iş birliği yaparak Ankara Metrosu’nda “Yaşama El Ver” adıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi başta olmak üzere etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar, Kızılay Metro İstasyonuna konulan platforma rengarenk boyalarla el izlerini bıraktı.

Kızılay metro istasyonu’nda lösev iş birliği ile “Yaşama El Ver” etkinliği

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve hafta sonuna kadar farklı istasyonlarda devam edecek etkinlikle kanser konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Kızılay Metro İstasyonumuzda LÖSEV ile birlikte güzel bir etkinlik düzenledik. LÖSEV uzun yıllardır, kanser konusunda farkındalık oluşturmak için mücadele ediyor. Biz de kansere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de LÖSEV gönüllüsü ve destekçisiyiz” dedi.

“Hastalara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz”

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi de etkinliğe destek vererek göstermiş olduğu duyarlı yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

“Hep birlikte ‘Kansere Dur De’ diyoruz. LÖSEV olarak yıllardır lösemi, kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastalara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz. Onların her zaman yanındayız. Biz ‘Kansere dur’ derken Ankara Büyükşehir Belediyesi de bizlerle birlikte ‘Kansere dur de’ dedi. Değerli destekleri için onlara da teşekkür ediyoruz.”

Kanserle mücadele edenlere moral gecesi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü de “4 Şubat Dünya Kanser Günü”nde Onkoloji Şefkat Evi’nde kalan ve kanser tedavisi gören vatandaşlar ile ailelerine özel bir program hazırladı. BELPA Mutfağında hazırlanan yemek ve yaş pasta ikramının ardından Aile Yaşam Merkezi üyelerinden oluşan orkestra eşliğinde müzik dinletisi ile devam eden moral gecesinde tedavi gören hastalara çeşitli hediyeler, çocuklara da tablet dağıtıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Başakşehir 22 34
9. Kayserispor 24 34
10. Gaziantep FK 22 32
11. Sivasspor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11