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4 ayda yeni hayat: Merdiven çıkarken kalbi sıkışınca karar verdi

Evine girebilmek için her gün onlarca basamak çıkmak zorunda kalan 110 kilo ağırlığındaki Öğretmen Ruhsar Tümay Gürz, o basamakları çıkarken kalbinin sıkıştığını hissetmeye başladığında oğlunu düşündü ve bu gidişata bir son vermeye karar verdi. Tüp mide ameliyatı ile sadece 4 ayda 33 kilo veren İngilizce Öğretmeni Gürz, bir anda yepyeni bir görüntüye kavuştu. 65 kiloya inmeyi hedeflediğini anlatan Gürz, “En büyük keyfim ise oğlumla birlikte bisiklete binmek. Artık merdiven çıkarken herkes kadar yoruluyorum, fazlası değil” diye konuştu.

Sağlık 22.12.2021, 12:33
4 ayda yeni hayat: Merdiven çıkarken kalbi sıkışınca karar verdi

Evine girebilmek için her gün onlarca basamak çıkmak zorunda kalan 110 kilo ağırlığındaki Öğretmen Ruhsar Tümay Gürz, o basamakları çıkarken kalbinin sıkıştığını hissetmeye başladığında oğlunu düşündü ve bu gidişata bir son vermeye karar verdi. Tüp mide ameliyatı ile sadece 4 ayda 33 kilo veren İngilizce Öğretmeni Gürz, bir anda yepyeni bir görüntüye kavuştu. 65 kiloya inmeyi hedeflediğini anlatan Gürz, “En büyük keyfim ise oğlumla birlikte bisiklete binmek. Artık merdiven çıkarken herkes kadar yoruluyorum, fazlası değil” diye konuştu.

İzmir’de özel bir okulda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan 1 çocuk annesi Ruhsar Tümay Gürz’ün başı, hayatının pek çok döneminde kilolarıyla dertteydi. Pandemi nedeniyle evde kaldığı dönemde ise 110 kiloya kadar çıktı. Kilo vermek için diyet ve spor yapan Gürz, bir türlü kilo veremedi. Fiziksel görüntüsünden duyduğu rahatsızlığa bir de sağlık problemleri eklenen genç kadının ‘artık yeter’ dediği nokta ise asansör olmadığı için evine merdivenlerden yürüyerek çıkarken yaşadığı yorgunluk ve kalbinde hissettiği sıkışma oldu.

"Artık yorulmuyorum, daha dinç uyanıyorum"

Kilolu olduğu dönemde her ne yaparsa yapsın çok çabuk yorulduğunu anlatan Gürz, “Sürekli tatlı yeme isteği duyuyordum. Yedikçe kilo alıyordum. Kilo aldıkça da stresli hissediyordum. Bir oğlum var. Evde ona yetişmeye çalışmak ve okulda öğretmenlik yapmak beni çok yoruyordu. Yoruldukça daha fazla uyuyordum. Tam bir kısır döngüye girmiştim. Asansör olmadığından evime merdivenlerden çıkarken kalbimin sıkışmaya başladığını hissettiğimde ise bu gidişata son vermek gerektiğini anladım çünkü çok sevdiğim bir oğlum vardı, onu düşündüm. Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim” dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol’un gerçekleştirdiği tüp mide (sleeve gastrektomi) ameliyatı olan Gürz, “Ameliyattan sonra ağrı yaşamadım. Sonrasında uymam gereken kurallar olduğunu biliyordum. Yediklerime çok dikkat ettim, yürüyüşlerimi aksatmadım. Gün geçtikçe küçüldüğümü hissettim. Artık giyemediğim giysileri giyebiliyorum. Merdiven çıkarken herkes kadar yoruluyorum, kalbim sıkışmıyor. Aradan 4 ay geçti ve 33 kilo verdim. Aynaya baktığımda diğer yarımın gittiğini hissediyorum bu beni çok mutlu ediyor. Artık yorulmuyorum, daha dinç uyanıyorum. Uykum düzene girdi. Beni en çok mutlu eden ise oğluma ve öğrencilerime yorulmadan vakit ayırabilmek. Oğlumla bisiklete binmek ise çok keyifli. Şimdiki hedefim ise 65 kiloya düşmek. Emin adımlarla hedefime ilerliyorum” diye konuştu.

Obezite önlenebilir bir hastalık

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Varlık Erol, “Hastamız bize başvurduğunda yapılan kontrollerde vücut kitle indeksinin 40’ın üzerinde olduğunu gördük. Gerçekleştirdiğimiz sleeve gastrektomi ameliyatı ile midesinin önemli bir kısmını aldık. Şu an aradan 4 ay geçti, hastamız 33 kilo verdi ve vermeye de devam edecek” dedi.

Tüp mide ameliyatının insan anatomisine saygılı bir ameliyat olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erol, “Organların fonksiyonlarına herhangi bir zarar vermiyor. Hasta da uyum sağladığı sürece başarılı sonuçlar alıyoruz. Obezite başlı başına bir hastalık aslında; ancak şeker, tansiyon, kalp damar rahatsızlıkları ve uyku apnesi gibi bir çok hastalığın da sebebi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önlenebilir hastalıklar arasında sigaradan sonra 2. sırada. Obezitenin en etkili tedavi yöntemi ise cerrahi. Bu nedenle hastalarımıza öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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