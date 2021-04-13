37 yaşındaki bankacı koronadan hayatını kaybetti

Samsun’da 37 yaşındaki bir bankacı yakalandığı korona virüs(Kovid-19) hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun’da bir bankanın hukuk bölümünde görev yapan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Hakan Arslan korona virüs testi pozitif çıkınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Hakan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arslan’ın bugün Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.