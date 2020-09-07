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300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

300 YATAK KAPASİTELİ YENİ BİLECİK DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Sağlık 07.09.2020, 12:34
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300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlıkta hizmet kalitesini yükseltecek, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verecek daha modern bir sağlık tesisine kavuşan Bilecik Devlet Hastanesi, 300 yataklı hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılan hastaneyle Bilecik’te hizmet kalitesinin yükseleceği belirtilerek, bütün branşlarda hizmet verecek hastane sayesinde Bileciklilerin, farklı illere sevk edilmeden, yaşadıkları kentte sağlık sorunlarına çözüm bulacak, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini yerinde alma imkanı bulacağı kaydedildi. Vali Bilal Şentürk, Devlet Hastanesinin hasta kabulünün ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ile birlikte incelemede bulunarak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve ilgililerden bilgi aldı.

"Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip"

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin yeni hastane hakkında bilgi aldıktan sonra bir açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkez Devlet Hastanesinin kentte ihtiyaç duyulan nitelikli yatak sayısının 300 (250+50) yataklı olarak artırıldığı belirt. Vali Şentürk, "Hasta odaları içinde tuvaleti, banyosu, televizyonu bulunan, refakatçisinin de yanında rahatlıkla kalabileceği tek kişilik ve iki kişilik olarak hayata geçirildi. Hastane, 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Acil servis poliklinik ile birlikte 38 yatakla hizmete girdi. Diyaliz ünitesinde ise 21 yatak yer alıyor. Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip. Yeni hastane sahip olduğu tıbbi cihaz sayısıyla da kentteki ihtiyacı karşılayacak. 1 MR, 1 BT, 128 Kesit, 1 Mamografi, 1 Kemik Dansitometrisi, 5 Röntgen, 3 USG olmak üzere toplam 12 görüntüleme odası yer alıyor. Sadece sağlık hizmet sunumunda değil, hastanenin inşaatında da en son teknoloji kullanıldı. Deprem anında, olası zararları en aza indiren, kesintisiz hizmet vermek amacıyla sismik izolatör teknolojisi kullanılarak yapılan hastanede 408 izolatör bulunuyor. Bu sayede deprem anında bile hastanede operasyonel faaliyetler devam edebilecek. Hastanede ayrıca ambulans helikopterlerin iniş ve kalkışına hizmet verecek heliport da inşa edildi" dedi.

"Bir taraftan sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı"

Hasta yakınlarına ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde de bulunan Vali Şentürk, ’’30 yataklı Devlet Hastanemiz bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Eski hastanemizde tedavi gören hastalarımızın tamamı buraya nakledildi. Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Bir taraftan sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı. Sağlık ve yüklenici firma çalışanlarımız yoğun bir çaba sarf etti. Hastanemizin ilk doğan bebeklerini ve ilk yatan hastalarımızı ziyaret ettik. İnşallah burada çok daha kaliteli ve nezih bir ortamda insanlarımız sağlık hizmeti alacaktır.’’ dedi.

Tedavi gören hastaları ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini sunan Vali Şentürk, yeni hastanede dünyaya gelen bebeklerin ailelerini tebrik etti.

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