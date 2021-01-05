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30 saniyede koronayı yok eden ilaç iddiası!
SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, TGRT Haber canlı yayınında korona virüsü 30 saniyede yok ettiği iddia edilen ilaca ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık 05.01.2021, 09:17
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SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, TGRT Haber canlı yayınında korona virüsü 30 saniyede yok ettiği iddia edilen ilaca ilişkin açıklamalarda bulundu.
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