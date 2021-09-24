30 günlük bebeklerine Covid-19 aşısı yapıldığını ileri süren aileden suç duyurusu

Bebeklere yanlışlıkla korona virüsü aşısı yapıldığını ifade eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün gelen tepkiler üzerine bu hatanın bir kez yapıldığı ve ailenin konu hakkında bilgilendirildiğini söylemesinin ardından İzmir’de bir aile, yaklaşık 3 ay önce 1 aylık bebeklerine Hepatit-B aşısı yerine Biontech Covid-19 aşısı yapıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de 1 Temmuz 2021 tarihinde, 1 aylık bebeğe yeni doğan aşı takvimine göre 30’uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı yerine, bir aile hekimliği biriminde yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, “2-3 saat kadar sonra, müvekkillerimin evine gelinerek bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech (Covid-19 aşısı) uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi” gerektiğinin söylendiğini aktardı.

Kusuru ve ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Yapılan bilgilendirmenin ardından bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürüldüğünü ve hastanede bir hafta süresince takip edildiğini belirten Güzel şunları söyledi:

“Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık."