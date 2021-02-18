30 dakikada gizli kâbusunuzdan kurtulun

İdrar kaçırma, kadınlar başta olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı bir sorun. Kimi bunu dile getirir kimi ise sadece kendi başına geldiğini sanıp utanır, söylemekten çekinir. Oysa ki rahimle birlikte mesane ve bağırsakları desteleyen pelvik kasları, kadınlarda doğum ve menopoz ile yaşlanmaya bağlı olarak; erkeklerde ise kilo alma ve yaşlanmayla birlikte zayıflar. İşte bu pelvik kaslarının zayıflaması sonucu idrar kaçırma, sızıntı, akıntı, istem dışı gaz çıkarma gibi çok ciddi sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlar ilerlediği zaman özellikle kişi dışarı çıkmaya bile korkar olur.

Siz de zamanlı zamansız idrar yapma ihtiyacı duyuyor veya geceleri sık sık uyanıp tuvalete gidiyorsanız; öksürürken, hapşırırken, gülerken ya da egzersiz yaparken idrarınızı kaçırıyor ya da idrar kaçırma endişesiyle çantanızda ped, yedek iç çamaşırı taşımak zorunda kalıyorsanız; bunları yaşayacağım korkusu sosyal yaşantınızı etkiler hale geldiyse bu soruna çözüm bulmanız şart. Eğer idrar yolu enfeksiyonu tanısı konulmamışsa bu sorunların nedeni pelvik kaslarının zayıflamasıdır ve mutlaka güçlendirilmesi gerekir.

Daisy Poliklinik Sahibi Songül Durur Zevzir, yeni teknolojisiyle bu sorunu 30 dakikalık uygulamalarla 4 ile 6 seansta çözdüğüne dikkat çekiyor. Haftada 2 kere uygulanabilen yöntemle en fazla 3 haftada idrar kaçırma sorunundan kurtulmanız mümkün. FDA onaylı teknolojisi sayesinde ameliyatsız ve son derece konforlu bir uygulama olan BTL EMSELLA, taban bölgenizde bulunan pelvik kaslarını kontörollü bir şekilde güçlendiriyor. Çalışma esnasında kasların rehabilitasyonunu gerçekleştirerek yüksek odaklanmış HIFEM Teknolojisi sayesinde bu kasların uyarılıp çalışmasını sağlayarak güçlendiriyor. Bu kasların zayıflaması sonucu ortaya çıkan idrar kaçırma sorununun yanı sıra istem dışı gaz ve dışkı kaçırmayı da önleyen uygulama, ayrıca cinsel tatminsizliği önlemeye de yardımcı olup özel anları mutlu kılıyor.

Ağrısız, sızısız çözüm

Uygulama bir koltukta oturarak gerçekleştiriliyor. Burada kasların kasılma etkisini azaltacak dar ve sıkı kıyafetler giymemek önemli bir nokta. Rahat bir kıyafetle soyunmadan koltukta oturup derginizi okuyarak, keyifli bir ortamda uygulamadan yararlanabiliyorsunuz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, uygulama, sistemin programı sayesinde kendi kendine sağlanıyor. Sadece pelvik bölgesinde oluşan kasılmalar sayesinde karıncalanmalar hissediliyor. Ağrı sızı olmadığı için de seanslardan sonra günlük yaşamınıza rahatça devam edebiliyorsunuz.

Evde yapmak zor

Pelvik bölgesinde kasları çalıştırmak için genelde kegel egzersizi denilen kişinin kendi başına yaptığı fiziksel hareketler içeren bir egzersiz yöntemi kullanılıyor. Bu egzersizi kişinin günde 5 kere hızlı ve yavaş olmak üzere 10 kere yapması öneriliyor ve bu egzersizi eksik ya da yanlış yaptığınızda fayda göremiyorsunuz. BTL Emsella, 30 dakika içinde, siz koltukta rahat bir şekilde otururken 20 bin defa pelvik bölgesinde bulunan binlerce kası kendi teknolojisiyle güvenli ve maksimum seviyede çalıştırarak sonuç odaklı etki sağlıyor. Böylece hayatınızdaki gizli kabusunuzdan birkaç seansta kurtuluyorsunuz.