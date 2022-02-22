30 Dakika Süren Kafein Uykusu Nedir?

Kahve Uykusu Nedir?

Kafein uykusu uzun süre çalışmak zorunda kalanların ve uyanık kalmak zorunda olanların başvurabileceği kafein ile uyanık kalma uygulamasıdır. Kafeinin uyku açma ve uyarıcı özelliğini uyku ile birleştirerek ortaya çıkan bir uyanık kalma hali oluşturmaktır.

İşlerimiz, sınavlarımız dolayısıyla uyumamamız gereken zamanlar vardır. Kafein uykusu uygulamasını acil durumlarda uygulayan kişiler, uykuyu az uyuyup zinde uyanabiliyorlar.

Peki, acil durumlarda kurtarıcı olabilen kafein kahve uykusu nasıl yapılır?

Belli bir süre uykusuz kalmak için bu uygulama şu şekilde yapılmaktadır. Saatinizi 15 dakikalık bir zamana ayarlayın. Öncesinde bir bardak kahve (2 kutu kola veya enerji içeceği) ve kesintiye uğramadan uyunabilecek bir yer. Kahveyi hızlıca içerek yatıyorsunuz ve saat çalınca kalkıyorsunuz. Bu kadar basit. Kestirmiş bir halde kalkıyorsunuz ve kendinizi çok fazla uyanık hissediyorsunuz. (kahve yerine yeşil çay da içebilirsiniz.)

Kahve, elbette içtiğiniz an uykunuzu kaçırmaz. Bu etkiyi gösterebilmesi için içindeki kafein moleküllerinin kana karışıp beyne ulaşması gerekiyor ki kafeinin kana karşıması için kahvenin bağırsaklara kadar ulaşması lazım. Bahsi geçen süreç yaklaşık 20 dakika sürüyor. İşte, o 20 dakikayı uyuyarak veya gözleriniz kapalı halde dinlenerek geçirmek, sizi daha canlı kılacaktır.

kaynak: habertürk.com