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‘30 bine yakın hasta organ bekliyor’

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, “Bugün Türkiye’de organ bekleme listesinde 30 bine yakın hasta mevcut ve yeterli bağış olmadığı için her yıl bu listedeki yaklaşık 2 bin 500 hasta, ne yazık ki hayatını kaybediyor. İnsanlar organlarını bağışlayarak birbirinin güvencesi olmalı” dedi.

Sağlık 05.11.2021, 14:44
‘30 bine yakın hasta organ bekliyor’

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, “Bugün Türkiye’de organ bekleme listesinde 30 bine yakın hasta mevcut ve yeterli bağış olmadığı için her yıl bu listedeki yaklaşık 2 bin 500 hasta, ne yazık ki hayatını kaybediyor. İnsanlar organlarını bağışlayarak birbirinin güvencesi olmalı” dedi.

“3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası” kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, on binlerce hastanın umudu olan organ bağışı ve nakline dikkat çekti. Her iki kurumun düzenlediği “Organ Bağışına Evet” konulu konferans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Özkan: “Organ bağışıyla nakil bekleyen insanların hayata tutunmalarına yardım etmeliyiz”

Programın açılışında söz alan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, organ bağışının önemine vurgu yaparak, “Bugün sağlıklı olan bir birey, yarın organ nakli bekleme listesinde olabilir. Bu durum herkesin başına gelebilir. Organ bağışıyla nakil bekleyen insanların hayata tutunmalarına yardım etmeliyiz. Bundan ötürü hepimiz organ bağışı konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıyız” dedi.

Kazak: “İnsanlar organlarını bağışlayarak birbirinin güvencesi olmalı”

Ardından konferansını veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, “Organ Bağışına Evet” konulu sunumunda, yaşarken organ bağışçısı olmanın önemine dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’de organ bekleme listesinde 30 bine yakın hasta mevcut ve yeterli bağış olmadığı için her yıl bu listedeki yaklaşık 2 bin 500 hasta, ne yazık ki hayatını kaybediyor. İnsanlar organlarını bağışlayarak birbirinin güvencesi olmalı” diye konuştu.

“Bağış mekanizmasını daha da geliştirmeliyiz”

Sunumunda beyin ölümü ve organ nakli hakkında detaylar aktaran Koordinatör Dr. Kazak, binlerce insanın yaşama tutunmak için organ bağışından umut beklediğini belirterek sözlerine şöyle sürdürdü: “Sağlık Bakanlığı ile organ ve doku nakli çalışanları, gece gündüz demeden bu insanlara umut olmak için mücadele ediyor. 18 yaşın üstündeki herkes, organ bağışçısı olabilir ve bağış bütün sağlık kurumlarına yapılabilir. Mümkün olduğunca bağış sayısının artmasını sağlayarak bu mekanizmayı daha da geliştirmeliyiz.”

Koordinatör Dr. Kazak, sunumunda ayrıca, organ nakli ve bağışı ilgili öğrencilerin merak ettiği sorularını da cevapladı.

Hastalardan organ bağışı çağrısı

Konferansta konuşan organ nakli olmuş hasta ve yakınları da katılımcılara organ bağışının kendilerine yeni bir hayat verdiğini, yaşamın değerini daha iyi anlamalarını sağladığını anlatarak mutluluklarını paylaştılar. Kendilerinin de organ bağışçısı olduğunu söyleyen hastalar, herkese organ bağışçısı olma çağrısını yaptı.

Konferans, Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan ve öğrencilerden oluşan bir grubun organ bağışı standında bağış alma faaliyetleri ile sona erdi.

Konferansa; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Sunter, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehtap Ünlü Söğüt, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara, çok sayıda akademisyen, öğrenciler ile organ nakli olmuş hasta ve hasta yakınları katıldı.

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