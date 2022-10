3 kız kardeşin obezite ile imtihanı

Samsun’da 100 kilonun üzerinde olan 3 kız kardeş aynı gün obezite ameliyatı oldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, "Daha öncesinden bir aileden 3 değil 5 kişiyi de ameliyat etmiştik. Ama aynı gün 3 kız kardeşin ameliyatını ilk defa gerçekleştiriyoruz" dedi.

Fazla kilolarından şikâyetçi 3 kardeş obezite cerrahisi olmak için Yozgat’tan Samsun’a geldi. 24 yaşındaki Şerife Kübra Aktanlı 110 kilo, 20 yaşındaki Begüm Sinem Koçak 125 kilo, 18 yaşındaki Esra Bulut Koçak ise 110 kilo olarak VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzm. Öğr. Üyesi Opr. Dr. Kadir Yıldırım tarafından ameliyata alındı. Kardeşlere laparoskopik gastrikbypass, laparoskopik sleeve gastrektomi ve laparoskopik sleeve kolesistektomi ameliyatları yapıldı. Sağlık durumu iyi olan kardeşler bundan sonraki süreçte egzersiz desteği ile zayıflamaya çalışacak.

Yapılan işlemler hakkında açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, "Daha önce bir aileden 3-4 kişiyi ameliyat ettiğimiz çok olmuştu. Ancak aynı anda 3 kız kardeşin ameliyatını ilk defa gerçekleştiriyoruz. 3 kardeşe de durumlarına göre ameliyatlar gerçekleştirdik ve teknik olarak çok güzel geçti. Bizim için de değişik bir durum oldu. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha sağlıklı ve ideal kilolarında çok iyi olacaklarını temenni ediyorum. Burada sadece kilo değil aynı zamanda boya göre kilo hesabı da yapmaktayız. Vücut kilo endeksi dediğimiz bir değer var. Normalde 20 ile 25 oranlarında olması gerekiyor. Eğer ki bu vücut kitle endeks oranı 40’ı geçerse o zaman ameliyat olma durumu ortaya çıkıyor. Buradaki 3 kardeşin de vücut kitle endeksi 40’ın üzerindeydi ve buna bağlı cerrahi planları düşünüp ameliyatlarını başarılı bir şekilde tamamladık. Obezitenin genetik olduğu zaten bilinen bir gerçektir. Anne babadan birisi kiloluysa yüzde 10, eğer ki anne babanın ikisi de kiloluysa bu oran daha da yukarı çıkmaktadır. Bu bilinen bir durumdu ama aynı anda aynı günde 3 kız kardeşin ameliyatlarını yapmak bizim için değişik ve güzel bir durum oldu. Hepsinin sağlığı çok şükür iyi. Bundan sonraki hayatlarında da mutlu olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Fit vücut hayali

Hasta Kübra Aktanlı, "Ameliyat olmayı ilk başta ben istiyordum. Önce en küçük kız kardeşimi ben ikna ettim, daha sonra da ikimiz bir olup diğer kız kardeşimizi ikna ettik. Birkaç hastane ve doktor araştırması yapmıştım ve Kadir hocamızı buldum. Kendisiyle yüz yüze gelince de çok çabuk bir şekilde ikna olduk. O yüzden ameliyatı Kadir hocamıza güvenip yaptırdık ve çok da memnun kaldık. Tabii ki ilk başta bir ameliyatın en büyük riski o ameliyattan sağlam bir şekilde çıkabilecek miyim korkusu vardı bizde. Ameliyat başarılı olacak mı gibi korkular vardı. Ama çok şükür hocamız çok başarı bir ameliyat gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Ameliyata ilk başta karşı olduğunu ifade eden Begüm Sinem Koçak, "Kardeşlerim ameliyatı araştırmışlar ve ablama da çok güvendiğimden beni de ikna ettiler. Kadir hocamız bizimle çok ilgilendi ve her şeyi detaylı bir şekilde bize anlattı. Ameliyatımız başarılı bir şekilde yapıldı ve şu anda her şeyden çok memnunum. Uzun vade de ağrılı ve acılı bir sonuç da olmadı. Bundan sonraki süreçte de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Artık her şey bizim elimizde. Hocamızda zaten bize sonraki aşamaları uzun uzun anlattı. Onları yaptıktan sonra sağlıklı ve fit vücutlara kavuşacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Ameliyat için Yozgat’tan geldiklerini söyleyen Hasta Esra Bulut ise "Aldığımız bilgilerden memnun kaldığımız için de burada ameliyat olmaya karar verdik. Kardeşim korktuğu için önce biraz tereddüt ettik. Sonra Kadir hocamızı bulduk. Normalde çok korkulu bir süreç olduğunu düşünüyorduk ama gördük ki öyle değilmiş. Kilolu yaşamın her alanda zorluğu vardı bizim için. Sosyal hayatta, sağlıkta, eğitimde, arkadaşlarımla gezerken her yerde problem yaşıyordum. Yokuş çıkarken çok yoruluyordum, muhabbet ederken yoruluyordum, istediğimiz kıyafetleri alamıyordum. Bunlar gibi birçok problem yaşıyorduk. Bunun için daha yaşlarımız erkenken buna bir çözüm bulmak için buraya geldik ve çok geç olmadan sağlığımıza inşallah kavuşacağız" ifadelerini kullandı.