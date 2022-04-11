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3 hafta arayla biri iki aşamalı üç ameliyatla tümörden de metastazlardan da kurtuldu

Karaciğer metastazlı 4. evre kolon kanser tanısı koyulan İngiliz hasta Victoria Mary Eğriboyun (52), için Kent Onkoloji Merkezi’nde tümör konseyi tarafından “eş zamanlı ameliyat”, karaciğer ameliyatının da iki aşamada yapılması kararı alındı. Nitekim cerrahi ekipler hastaya 3 hafta arayla iki aşamalı üç ameliyat gerçekleştirirken, bu uygulamayla Eğriboyun tümörden de metastazlardan da kurtuldu. Cerrahlar, “Bu tür zor ve karmaşık onkoloji cerrahisinde başarıya multidisipliner yaklaşımla ulaşıyoruz” dedi.

Sağlık 11.04.2022, 08:22
3 hafta arayla biri iki aşamalı üç ameliyatla tümörden de metastazlardan da kurtuldu

Karaciğer metastazlı 4. evre kolon kanser tanısı koyulan İngiliz hasta Victoria Mary Eğriboyun (52), için Kent Onkoloji Merkezi’nde tümör konseyi tarafından “eş zamanlı ameliyat”, karaciğer ameliyatının da iki aşamada yapılması kararı alındı. Nitekim cerrahi ekipler hastaya 3 hafta arayla iki aşamalı üç ameliyat gerçekleştirirken, bu uygulamayla Eğriboyun tümörden de metastazlardan da kurtuldu. Cerrahlar, “Bu tür zor ve karmaşık onkoloji cerrahisinde başarıya multidisipliner yaklaşımla ulaşıyoruz” dedi.

Tümör konseyi eş zamanlı ameliyat kararı aldı

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı tatil beldesi Kalkan’da yaşayan, Türk eşi Ali Eğriboyun (59) ve kızı Lucy (18) ile yat işletmeciliği yapan Mary Eğriboyun geçtiğimiz temmuz ayında sinyal veren sancıları önemsemedi. Aynı sancılar birkaç ay sonra arka arkaya tekrarlayınca Fethiye ve Antalya’ya giderek tetkikler yaptırdı. Karaciğerde leke olduğu söylenince panik yapan Eğriboyun çifti soluğu İzmir’de aldı. Eğriboyun’a bir doktor arkadaşlarının önerisiyle gittikleri hastanede kalın bağırsak kanseri tanısı koyuldu, 3 ay kemoterapi gördü. Ameliyat için tümörün küçülmesi beklenen Eğriboyun, Kent Onkoloji Merkezi’ne başvurdu. Çeşitli branşlardan uzmanların yer aldığı tümör konseyinde Mary Eğriboyun’un tedavi haritası çıkarıldı. Tümör konseyi tarafından “eş zamanlı ameliyat” kararı alındı.

İki aşamalı karaciğer ameliyatı

Prof. Dr. Cem Terzi başkanlığındaki kolerektal cerrahi ekibi ile Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki karaciğer nakli ekibi tarafından aynı seansta kolon kanseri ve karaciğer metastaz ameliyatı planlandı. Ancak karaciğerde çok sayıda metastaz olması üzerine “iki aşamalı ameliyat” yapmaya karar verdiklerini belirten Prof. Dr. Kılıç şunları söyledi: “Normalde kolon kanseri ve karaciğer metastazı olan hastalarda eş zamanlı olarak kolon ve karaciğer rezeksiyonu (kitlelerin çıkarılması) yapabiliyoruz. Ancak bu hastada karaciğerde her iki lobda yaygın metastazlar olduğu için iki aşamalı karaciğer ameliyatını tercih ettik. Buna kısaca ALPPS prosedürü deniyor. (Associating Liver Partition and Portal vein Ligation for Staged hepatectomy- Türkçesi; Karaciğerin bölünmesi ve portal venin bağlanması ile birlikte iki aşamalı olarak karaciğerdeki kitlelerin çıkarılması). İlk aşamada kolon rezeksiyonu yapıldı, karaciğer sol lobdaki kitleler çıkarıldı ve sağ tarafın damarı bağlandı. Bu aşamada sağ tarafı da çıkarsak, kalan karaciğer yetmeyeceği ve ameliyat sonrasında karaciğer yetmezliğine gireceği için, sağ tarafın sadece damarı bağlanarak sol tarafın büyümesi hedeflendi. Hasta bir hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi ve 2 hafta sonra tomografi ile karaciğerin sol tarafının büyümesi kontrol edildi, uygun bulununca da ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada hastanın karaciğer sağ lobu çıkarıldı ve sol lobda şüpheli kalan küçük metastazlar da girişimsel radyoloji ekibince mikro dalga yöntemi ile yakıldı. Böylece çıkarılması mümkün olmayan çok sayıda metastaz temizlenmiş oldu. Bundan sonra metastazların tekrarlamaması için tekrar onkoloji bölümünde kemoterapi alacak. Bu işte kolorektal cerrahi, karaciğer nakli ve hepatobiliyer (karaciğer-safra yolları) cerrahi ekibi, girişimsel radyoloji, anestezi ve yoğun bakım, onkoloji ekiplerinin multidisipliner yaklaşımı olmasa yapılamazdı. Karaciğerin kompleks ameliyatları da karaciğer naklindeki canlı verici ameliyatları sayesinde mümkün olabildi ve gelişme gösterdi. Bu yüzden bu tür ameliyatlara karaciğer nakli tecrübesi olan ekipler öncülük ediyor. Kolorektal cerrahi ekibi ile birlikte planlama da önemli. Bu tür hastaların esas idaresi ve planlaması onlara ait, bizler yardımcı ekip durumundayız.”

Tümör konseylerinin önemi

Mary Eğriboyun’a ameliyat öncesi uygulanan kemoterapi ve akıllı ilacın iyi yanıt verdiğini belirten Prof. Dr. Cem Terzi ise “Kent Onkoloji Merkezi’nde her branştan hekimlerin katılımıyla tümör konseyi toplantısı yapılıyor ve hastaların ameliyat öncesi ile ameliyat sonrası sonuçlarını değerlendiriyoruz. Hastamız için eş zamanlı ameliyat kararı alındı. Böylece, aynı seansta hem kalın bağırsak hem de karaciğer ameliyatı yapılacaktı. Biz kolerektal cerrahi ekibi olarak primer ana tümörü çıkardık. Kalın bağırsağın yarısını aldık ve sağlam kısmı ince bağırsağa diktik. Karaciğer ekibi ise iki aşamalı ameliyat planlayarak muhteşem bir iş çıkardı. Eğer iki aşamalı bir ameliyat olmasaydı hasta karaciğer yetmezliğine girebilirdi. Ameliyat sonrası seyir de iyi gitti ve hastamızı taburcu ettik. Burada önemli olan; Kent Onkoloji Merkezi’nin altyapısının dünyanın en karmaşık onkolojik cerrahisini uygulamaya yeterli olması. Gerek tümör konseyi, gerek görüntüleme yöntemleri, gerek nükleer tıbbın katkısı, en önemlisi yoğun bakım ve anestezi ekipleri böylesine karmaşık süreci çok iyi yönetti. Biz cerrahi teknisyen olarak öne çıkıyoruz ama teknisyenliğin dışında bunun arkasında kocaman bilim ve Kent’in altyapısı var ve bir üniversite hastanesi gibi bu ameliyatları yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Başarılı ameliyatlarla tümörden, metastazlardan kurtuldum”

Öte yandan önemsemediği karın ağrısının ardından kolon kanseri tanısı alınca ailecek büyük şok yaşadıklarını belirten Mary Eğriboyun, “Hastalığım 4. evreydi. Çok üzüldük ve çok zor günler geçirdik. Çok başarılı ameliyatlarla tümörden, metastazlardan kurtuldum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum, onlara güvendim ve güvenimde de haklı çıktım” ifadelerini kullandı.

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