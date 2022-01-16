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3 boyutlu yürüme ve koşu analiziyle hayat kalitenizi arttırın

3 boyutlu biyomekanik ve kinezyoloji laboratuvarında yapılan ayak, yürüme ve koşu analiziyle hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, yapılan analizler sayesinde sakatlanmaların da önlendiğini söyledi.

Sağlık 16.01.2022, 09:54
3 boyutlu yürüme ve koşu analiziyle hayat kalitenizi arttırın

3 boyutlu biyomekanik ve kinezyoloji laboratuvarında yapılan ayak, yürüme ve koşu analiziyle hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, yapılan analizler sayesinde sakatlanmaların da önlendiğini söyledi.

Bugüne kadar yapılan birçok test ve analiz yöntemi, 3 boyutlu biyomekanik ölçüm yöntemleriyle artık tarihe karışacak. Koşu bandında bulunan kişinin farklı açılardan elde edilen görüntüleri, iskeletin yürüyüş ve koşu sırasındaki durumunu ortaya çıkarıyor. Ayak tabanı basıncı, kol hareketleri, kalça eklem dinamikleri veya duruş bozukluğuna varan tüm sorunlar tespit edilebiliyor. Saniye saniye yapılan bu analiz ile hem gerekli tedavi hem de sakatlıklara sebep olabilecek biyomekanik sorunların önceden belirlenmesini ve buna yönelik koruyucu tedbirleri uyguladıklarını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Yapmış olduğumuz analizde, sporcunun veya sağlıklı bir bireyin 3 boyutlu biyomekanik profilini çıkartıyoruz. Koşu bir spor olarak yapıldığı gibi, birçok spor branşlarında da antrenman olarak yapılmaktadır. Özellikle futbolda, ileri uç ve orta saha oyuncuları koşmayı çok iyi yapmak zorundadırlar. Analizi yapılan koşucu sistemde tanımlanan profillerden kişinin hangisine uyduğu ve bu profilin yaralanma riskleri belirlenip sakatlık oluşmadan üzerinde durması gereken egzersiz ve fizik tedavi planını ortaya çıkarıyoruz. Bununla birlikte yaralanma olmadan kişi hayat kalitesini yükseltmiş, sağlığını koruma altına almış oluyor” dedi.

Yapılan analiz sonucunda, sistem tarafından da bir öneride bulunulduğunu belirten Dr. Özgür Oktay Nar, “Belirlenen profil için yaralanma bölgelerinin yaklaşık 2 yıllık risk haritası ortaya çıkmış oluyor. Sistem analiz sırasında cinsiyet farklılığını da göz önünde bulunduruyor. 3 boyutlu biyomekanik analiz sonucunda, kişinin koşu dinamiği sınıflandırılarak koşu ekonomisi profiliniz de hesaplanır. Tüm bu veriler 6 adet kamera, sanal sensörler ve 3 boyutlu takip ile iskeletlendirme dediğimiz işlem sonucu yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 dakikalık süre sonunda, koşu tipinde topuk vuruşumu, orta ayak veya ön ayak vuruşu olup olmadığınızın belirlendiğini ifade eden Oktay Nar, “Bunlara göre, yapmış olduğumuz koşu sırasında leğen kemiğinin sola sağa dönme hareketi, dakikadaki adım sayısı, yerle olan temas süresi, koşu sırasında öne eğilimimiz gibi birçok hesabı bizim önümüze getirmektedir. Buna 5 yıldız üzerinden puan verilerek değerlendirilme yapılmaktadır. Elde edilen veriler, kalça ve diz üzerindeki döndürme kuvvetlerini hesaplayıp kişilere vereceğimiz önerileri ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Biyomekanik profille elde edilen verilerin o profildeki ilgili kişinin yaralanma riskini ve yaralanmada büyük yol gösterici olduğunu belirten Nar, “Puantaja göre koşu tipinin eksik olan yerlerini bize belirttikten sonra bizde ona göre tedavi uygulamaktayız. Böylece kişinin spor performansı arttırılmaktadır. Yaralanma riski de azaltılmış olmaktadır” şeklinde uyardı.

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