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3 boyutlu iyo-yazıcı ile yapay damar üretildi

Tıp teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalara öncülük eden Invamed RD Global’in Üretim Kampüsünde, alanında uzman mühendis ve bilim insanları tarafından gerçekleştirilen disiplinlerarası AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucunda laboratuvar ortamında yapay damar üretildi.

Sağlık 22.02.2022, 09:08
3 boyutlu iyo-yazıcı ile yapay damar üretildi

Tıp teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalara öncülük eden Invamed RD Global’in Üretim Kampüsünde, alanında uzman mühendis ve bilim insanları tarafından gerçekleştirilen disiplinlerarası AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucunda laboratuvar ortamında yapay damar üretildi.

Konuyla ilgili Invamed RD Global’den yapılan yazılı açıklamada, tamamen özel bir 3 boyutlu yazıcı ve geliştirilen biyoteknolojik altyapı sayesinde normal damar elastikiyetinin yüzde yüze yakın olarak gelişimi sağlandığı bildirildi. Invamed & RD Global Laboratuvarlarında üretilen yapay damarın, kalp damar ve nörovasküler protezlerinde kullanılması hedefleniyor. Yapay damarın nanoteknolojik bio polimerlerden üretilmesi hastaların bu protezden dolayı anti koagülan kullanmadan hayatlarına devam edebilmelerine imkan tanıyor.

Yapılan açıklamada normal damar elastikiyetine çok yakın biopolimerlerle geliştirilen yapay damarın, yüksek teflon teknolojisi, biopolimer ve 3 boyutlu biyo-yazıcı kullanılarak üretildiği belirtildi. Tıp teknolojilerinde devrim niteliğindeki bu adımın 3 boyutlu yazıcılar ve lazer teknolojisi sayesinde canlı dokuya tamamen kaynaşma özelliği ile organ nakli bekleyen hastalara umut veriyor.

Biyouygun olmayan hiçbir materyal kullanılmadan geliştirilen yapay damar, biyouygun olmayan hiçbir materyal içermediği için, elastikiyeti ve doku uyumu yönünden insan dokusuyla birebir aynı özellikleri gösterdiğini bildirildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “ Prensip olarak her iki damarın da, birbirleri ile çok kolay kaynaşma özelliği sağlanmaktadır. İnsan vücudunda bulunan organik hücrelerle, sentetik olarak üretimi gerçekleştirilen bu yapay damarın birebir uyumluluk gösterdiği laboratuvar ortamında kanıtlanmıştır. Yöntem, üretim çalışması 3 boyutlu electrospinning, 3D yazıcı ve lazer tarama üniteleri ile hastaya özel damar üretiminin yapılabileceğini kanıtlamış oldu.”

Invamed & RD Global Başkanı Raşit Dinç, açıklamasında; laboratuvar çalışmalarını başarı ile geçen yapay damarın, hayvan çalışmaları ve gerçekleştirilecek klinik çalışmalar neticesinde de başarılı olması durumunda, biyoprotezlerin insan sağlığının hizmetine sunulacağını ve bu konuda da dünya tıbbi cihaz pazarında çok az cerrahi enstrümanın bulunduğunu, bu şekilde hastaya özel 3 boyutlu electrospinning teknolojisi kullanılarak üretilen ve nano-polimerler sayesinde hastanın anti-koagülan kullanmamasının heyecan verici olduğunu ve klinik çalışmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini bildirdi.

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