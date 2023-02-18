278 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Hakan Yasinoğlu, Mersin’e getirildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yaralananlar bazı vatandaşlar Mersin’e getiriliyor. Hatay Defne’de 278 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Hakan Yasinoğlu, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat’taki depremlerde binlerce vatandaş enkaz altında kalırken, çok sayıda vatandaş hayatı kaybetti ve yaralandı. İlk günden itibaren yaralı olarak enkazdan çıkartılanlar çevre illerdeki hastanelere nakledilirken, Mersin’e de çok sayıda yaralı geldi. Hem karadan hem de havayolu ile çok sayıda yaralı Mersin Şehir Hastanesine getirilirken, ekipler adeta zamana karşı yarışıyor.

Hatay Defne’de arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu’nu sağ olarak enkazdan çıkardı. Durumu ağır olan Yasinoğlu, ambulansla ivedi bir şekilde Mersin Şehir Hastanesine getirilerek burada tedavi altına alındı. Güngör’ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Tamer Çolak, zor günlerden geçildiğini kaydederek, "Toplu bir sorun. Bu sorunu anlatmaya ne diller yeter ne de gönüller yeter. Biz burada çalışıyoruz. Son 2 haftada bizim için yoğun süreç oldu. Bu hastamız 278’inci saatte enkaz altından çıkartıldı. Çok zor şartlarda yaşamış. Hastada yaralanmalar var. Tabii ki durumu kritik. Tüm ekip var gücümüzle çalışıyoruz. Bir hastaya nefes olabilmek için çabalıyoruz" diye konuştu.