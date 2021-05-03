27 günü yoğun bakım olmak üzere 43 günlük Korona virüs savaşını kazandı

Bilecik’te 27 günü yoğun bakımda olmak üzere 43 günlük Koronavirüs (Covit-19) ile verdiği savaşı kazanan Yeşer Karabulut taburcu oldu.

Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut, 15 Mart Korona virüse yakalanmış ve ilk 6 gün evinde yattıktan sora sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 22 Mart’ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan ve uzun süre solunum cihazına bağlı olarak hastalıkla mücadele eden Karabulut, sağlığına kavuştu. Anne ve babasını da Covid-19 hastalığından dolayı kaybeden Karabulut, hastalıkla savaş verdiği süreçte sağlığına kavuşması noktasında var güçleriyle mücadele eden sağlık emekçilerine teşekkür etti.