250 bin liraya deniz manzaralı ulaşım dahil aşı turu

Pandemi sürecinde beklenen sona yaklaşırken, aşılama çalışmalar tüm hızyla sürüyor. Zenginler de aşıya erişmek için tüm sınırları zorluyor. İngiltere’nin köklü gazetelerinden Telegraph da korona virüs aşısı vurunmak için zenginlerin yüzbinlerce lira harcadığını gözler önüne serdi.

“LÜKS AŞI TATİLİ”

Merkezi İngiltere’de olan Knighstbridge Circle isimli bir kişisel hizmet şirketi yıllık 25.000 İngiliz poundu (yaklaşık 250.000 TL) karşılığında üyelerini aşılamaların kolay olduğu ülkelere gönderdiğini duyurdu.

Yıllık yüklü bir meblağ ödeyen üyelerin aşıya erişimin kolay olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’a özel olarak seyahat ettiğini duyurdu. Şirket üyelerinin yüzde 40’ının Birleşik Krallık’tan olduğunu aktarırken oluşumun kurucusu Stuart McNeill, bu süreç ile ilgili detayları verdi.

Müşteri profilinin geniş olduğunu ve üyelerin çoğunun birden fazla pasaportu olduğunu ve farklı ülkelerde evleri olduğunu vurgulayan McNeill, “Üyelerimize şu an aşı yapabildiğimizi söylemekten çok heyecanlıyız. Bütün mevcut üyelerimize bu seçeneği sunuyoruz. Biz şu an yeni lüks tatil ve aşı programının öncüleriyiz. Güneşli bir yerde villada birkaç hafta geçiriyorsunuz, aşı oluyorsunuz, sertifikanızı alıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Müşterilerimizin çoğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne iş için gittiği sırada aşı oldu” dedi.

McNeill, müşterilerin kaldıkları villada yüzme havuzu, özel bir şef ve temizlik çalışanları olduğunu da vurguladı.

DENİZ MANZARALI KONAKLAMA DAHİL

Müşterilerin son birkaç haftada Birleşik Arap Emirlikleri’nde Pfizer ve Sinopharm’ın aşısını olduğunu ve dozların arasında 21 günlük fark olması gerektiğini söyleyen McNeill, “Bugün Hindistan’da AstraZeneca ile de görüşmelerimiz olumlu geçti. Ama Hindistan ile Birleşik Krallık arasındaki vize süreci zor olduğu için Marakeş’te bir klinikle anlaşabiliriz” ifadesini kullandı.

Dubai’de bir aylık konaklamalı “lüks aşı tatilinin” fiyatının iki kişi için yaklaşık 40.000 İngiliz poundu (yaklaşık 400.000 TL) olduğunu söyleyen McNeill, “Bu fiyatın içinde Emirates Havayolları’nda first class seyahat, Jumeirah Beach’te deniz manzaralı konaklama ve aşı bulunuyor” dedi. Öte yandan henüz Knightsbridge Circle’ın 65 yaşın altındakilere aşı yapmadığını söylerken, “Etik anlayışımız var ve gerçekten ihtiyacı olanların aşı olmasını istiyoruz. Sadece üyelerimiz değil onların ebeveynleri ve dede-nineleri de aşı olabilir” dedi.