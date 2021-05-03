25 Yıllık Eşine Böbreğini Verdi!

25 yıl önce evlenen Sibel Türkoğlu(46) ve Tolga Türkoğlu(47) 2 çocuk sahibidir. 23 yaşında kanser tedavisi gören Sibel Türkoğlu kemoterapi tedavisi gördü. Hem var olan böbrek hastalığının ilerlemesi hem de kemoterapi sebebi ile böbrek yetmezliği gelişince 2017’de hemodiyalize başlamış. 4 yıl diyalize girdikten sonra böbrek nakli için hastanemize başvuran hastamızın organ nakli başarılı bir şekilde sonuçlandı.

“13-14 Yaşlarımda Belirtisini Verdi”

Ameliyattan sonra duygularını dile getiren Türkoğlu(46) “İlk belirtilerimi 13-14 yaşlarımda yapılan böbrek biyopsisi ile aldım. Süregelen kronik rahatsızlığım vardı. Bu hastalık devam etti. Biyopsi oldum tanı kondu tedavisi olan hastalık olan değildi. Sonunda nakil olacağını biliyordum. 2015 yılında bağırsak ameliyatım oldu. Kemoterapi ilacı kullandığım için böbreklerim bu sürede yoruldu süreç hızlı ilerdi” şeklinde konuştu.

“Hiçbir Zaman Olumsuz Düşünmedim”

Yapılan test ve tetkikler sonucunda Sibel Türkoğlu’nun(46) 16 Mart tarihinde hastaneye yatışı yapıldı. Covid tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı testinin sonuçları beklendi. 24 Mart tarihinde ameliyatı gerçekleşti. Başarılı bir ameliyat süresi geçiren Sibel Türkoğlu(46) “Hiçbir zaman negatife düşmedim, bu hastalığı da grip gibi görmeye çalıştım. Diyaliz alırken de, diyalizden eve evden diyalize bu süreci yansıtmadık. Ameliyat olacağımda çevremde ki herkes ‘Nasıl olacaksın?’ diye sordular. Kimse olumlu bakmadı. Çocukluğumdan beri doktorlardan korkan biri olmadım. Hep olumlu bakmak lazım. Bu iyileşme süresinde yüzde 50 kısmın da motivasyon olduğuna inanıyorum. Bağırsak ameliyatı olmuştum. O dönemde bile çevremde ki herkesi ben sakinleştirmiştim. Her zaman hastalık benden korksun dedim’ dedi. Sibel Türkoğlu röportajı tamamlarken; ‘’1 hafta içinde günlük hayatıma geri döndüm. Çok mutluyum. Doktorlarım; Alp Gürkan , Osman Şahin, ve Taner Kıvılcım’a çok teşekkür ederim’’ diyerek iyi dilekte bulundu.

“Eşim Hiç Düşünmeden Böbreğini Verdi”

Nakil süresini anlatan Sibel Türkoğlu(46) “Aileden kimseden örnek alınmadı. Çünkü eşim buna müsaade etmeden kendi böbreğini verebileceğini söyledi. Benim için çok duygusal bir süreçti. Eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kapalı Yöntem İle Yapılan Nakil Operasyonu Başarılı İle Sonuçlandı

Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, “Sibel böbrek biyopsisi ile Membranoproliferatif Glomerulonefrit (MPGN) tanısı almış. Hem var olan böbrek hastalığının ilerlemesi hem de kemoterapi sebebiyle böbrek yetmezliği gelişince hemodiyalize başlamış. Bir süre diyalize girdikten sonra böbrek nakli için hastanemize müracaat eden hastamızın kendisi ve verici olan eşi ile tüm tetkik ve hazırlıklar tamamlanarak 24 Mart tarihinde böbrek nakli gerçekleştirildi. Kapalı yöntem ile yapılan verici ameliyatı ve alıcının nakil operasyonu başarı ile sonuçlandı. Başarı ile gerçekleşen Böbrek Naklinin ardından verici olan eş (Tolga) 3.gün, alıcı olan hastamız Sibel Hanım ise 1.haftanın sonunda sağlıkla evlerine taburcu edilmiştir” açıklamasında bulundu.