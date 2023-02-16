248’inci saatte kurtarılan Aleyna, Cebeci Hastanesi’ne nakledildi

Kahramanmaraş’ta enkazın altından 248’inci saatin ardından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, ambulans uçakla Ankara’ya getirilerek Cebeci Hastanesi’ne sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları 11. günde Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda depremin 248’inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş’ta hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara’ya ambulans uçakla götürüldü. Ambulans uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na sevkinin ardından Ölmez, kara ambulans ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’ne nakledildi.

“Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırdık”

Ölmez’in çocuk yoğun bakım ünitesine alındığını belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bugün 248 saat sonra depremde kurtarılan Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’ne geldi. Kabul ettik. Şu anda çocuk yoğun bakım ünitesine yatırdık. Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyorlar, sonrasında arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yapacaklar. Türkiye kamuoyu, Kahramanmaraş’tan itibaren çok yakından takip ediyor. Gerçekten bizim için de depremde önemli bir umudumuz oldu, buradan da tedavisi en güzel şekilde yapılacak ve sağlıklı bir şekilde buradan taburcu etmeyi planlıyoruz. Şu anda ilk aşamada söyleyebileceklerim bundan ibaret. Hastayı kabul ettik” ifadelerine yer verdi.

“25 tanesi de Cebeci Hastanemizde yatarak tedavi görüyor”

Deprem bölgesinden gelen yaralıların Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait hastanelere de kabul edildiğini ve şu ana kadar vefat eden afetzedenin olmadığını aktaran Ünüvar, “Biz yaklaşık 700 tane depremzede vatandaşımızı hastanemize kabul ettik. Onlardan şu an itibari ile 180 vatandaşımız hastanemizde yatıyor. 25 tanesi de Cebeci Hastanemizde yatarak tedavi görüyor. Cebeci Hastanemizde şu anda 11 tanesi yoğun bakımda olmak üzere 25 hastamız var. Herhangi bir vefat eden vatandaşımız yok. Hepsinin tedavisi yakından takip ediliyor” diye konuştu.

Ünüvar, Aleyna Ölmez’in enkaz altından çıktıktan sonra ilk müdahalesini yapan hekimin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Bölümünden o bölgeye giden gönüllü hekim olduğunu söyledi.

“Böbrekleri ile ilgili ciddi bir sorun olmadan çıkmasını fevkalade bir durum”

İlk yapılan müdahalelerde Aleyna’nın böbreklerinde ciddi bir sorun olmadığının önemli bir durum olduğunu dile getiren Ünüvar, şu ifadelere yer verdi:

“Aleyna’nın tıbbi durumu ile ilgili bilgi verebilecek durumda değilim. Kahramanmaraş’ta ilk tedavisini yapan doktor arkadaşımız Alptekin Bey’in ifade ettiği gibi 11 gün sonra böbrekleri ile ilgili ciddi bir sorun olmadan çıkmasını fevkalade bir durum olarak değerlendirmek mümkün. 183 saat sonra çıkarılan Ayça kardeşimiz de burada yatıyor. Onu da az önce ziyaret ettim. Acıktın mı diye sorduğumda ‘Acıktım’ dedi. Üşüdün mü diye sorduğumda ‘Hayır, salonun halısı üstüme düşmüştü’ dedi ondan dolayı üşümediğini ifade etti.”