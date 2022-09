22 yıllık obezite mücadelesinde zafere ilk adımı attı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı geçiren 41 yaşındaki Emel Yağın, kısa sürede 4 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 22 yıldır obezite ile mücadele eden 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Emel Yağın, tedavi amacıyla 3 yıl önce Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Aşırı kiloları nedeniyle günlük hayatında sorun yaşayan Yağın, farklı yöntemler denemesine rağmen ameliyat öncesinde 119 kiloya kadar ulaştı. Gerekli incelemelerin sonrasında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ilk kez uygulanan tüp mide ameliyatına alınan Yağın, operasyonun ardından 15 günde 4 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor. Bundan sonraki hedefinin 60 kiloya inmek olduğunu dile getiren Yağın, fazla kilo sıkıntısı yaşayanların geç kalmadan tedavi olması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu.

“Kendisini kahramanım ilan ettim, çünkü yıllardır müthiş bir kilo sorunu yaşıyorum”

Ameliyattan önceki süreçte yaşadıklarına değinen Yağın, “22 yıldır obeziteyle mücadele ediyorum. Obezite merkeziyle tanışana kadar her şekilde kilo aldım ve verdim. Buraya 3 yıl önce kayıt oldum. Ahmet hocamla tanıştık. Çok özverili ve aile ortamı gibi bir ortam var. Psikolog ve diyetisyenler bir ekip gibi çalışıyor. Ben kendi şartlarımdan dolayı başaramadığım için böyle bir ameliyat düşünüyordum ama çok korkuyordum. Her şeyden önce güler yüzleri, samimi yaklaşımları ve babacan davranışlarıyla ’Olur kızım’ diye bir hitap kullandı. O hitaptan sonra ben hiç gözümü kırpmadan ameliyata girdim. Çok başarılı bir ameliyat yaptılar. Allah razı olsun. Kendisini kahramanım ilan ettim çünkü yıllardır müthiş bir kilo sorunu yaşıyorum. Özellikle bu yaz yaşadığım kadar hiç yaşamadım. Artık oturamıyordum, kalkamıyorum ve nefes alamıyordum. İnanın yoğun bakımda bile kendime geldiğimde, o üzerimdeki yükün gittiğini hissettim. Tabii ki ağrı ve sancı olması normal. Şu anda çok mutluyum ve neşeliyim. Hedefim 60 kilo. Bundan sonraki desteklerini de her zaman bekliyorum. Her zaman yanımda olduklarını bana hissettirdiler. Artık çocuklarıma kendi fotoğraflarını değil gençliğimdeki halimi göstermek istiyorum, ilk hedefim bu” dedi.

“Vücut kitle endeksi yaklaşık 49 civarındaydı”

Hastanın ilk etapta 4 kilo verdiğini, birinci ayın sonunda ise 10 kilo vermesini hedeflediklerini dile getiren Eskişehir Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Tercan, “Hastamız 41 yaşında bir bayan. Daha önce gerekli incelemeler ve müsaadeler alındıktan sonra kendisine tüp mide ameliyatı yapma indikasyonunu koyduk. Vücut kitle endeksi yaklaşık 49 civarındaydı. Hastamızı operasyona aldık ve tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Postop dönemde de gayet sorunsuz şekilde seyretti. Hastamızın genel durumu da gayet iyi. Kendisini taburcu ediyoruz. Artık bu şekilde hastanemizde obezite ameliyatlarını başlatmış olduk, devamında da hizmet sunmaya devam edeceğiz. Hastamız 1,55 boyunda ve 119 kiloydu ama şu anda yaklaşık 4 kilo kaybetmiş durumda. Birinci ayın sonunda 10 kilogram kaybetmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe de ulaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Genellikle vücut kitle endeksi 40’ın üstünde olan hastalara operasyonu uygun buluyoruz”

Ameliyattan önce hastaların durumuna göre farklı tedavi yöntemlerinin uygulandığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Tercan, “Genellikle vücut kitle endeksi 40’ın üstünde olan hastalara operasyonu uygun buluyoruz. Obezite merkezimize geldiklerinden sonra öncelikle çok detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Öncelikle diyet ve spor gibi diğer tedavi programları uygulanıyor. Eğer bunlardan sonuç alınamazsa veya hastanın ilave şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi ek bulguları varsa, bu hastaları daha erken operasyonla iyileştiriyoruz” diye konuştu.