217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi, tüp mide ameliyatıyla kilolarından kurtulacak

Zonguldak’ta 217 kiloya ulaşarak yürüyemeyecek hale gelen 43 yaşındaki hasta, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulacak.

Alaplı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Adem Koçak, 7 ay önce fazla kilolarıyla uğraşırken ameliyat olmaya karar verdi. Merdiven kullanırken nefes darlığı çeken, ulaştığı 217 kiloyla adeta yürüyemez hale gelen Koçak, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan genel cerrah doktor öğretim üyesi İlhan Taşdöven ile tanıştı.

Hazırlanan program doğrultusunda ilk olarak 8 kilo veren Koçak, tüp mide ameliyatı için ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 40 dakika süren ve başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan ve diyetlerle kilo vermeye başlayan Koçak, yeniden yürümeye başlayınca moral buldu.

"Ameliyat sonrası moralim yerine geldi"

Çocukluğundan bu yana kilo aldığını anlatan Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Çocukluğumdan beri kilo alıyorum. Ameliyat için araştırma yaparken İlhan hocaya rastladım. Burada olduğunu gördüm. Gelmeye karar verdim. Yürürken sırtım ve ayaklarım ağrıyordu. Zorluk çekiyordum. Nefes sıkıntısı oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Moralim de yükseldi. Ameliyat olduğum için de daha mutluyum. Doktorun önerilerine uyacağız. Taburcu olacağız. Diyete uyacağız, spor yapacağız."

"Yaşam tarzınızı değiştirmezseniz kilo alırsınız"

Hastanın 7 ay önce kendilerine başvurduğunu anlatan İlhan Taşdöven, "Hastamız 43 yaşında erkek hasta. Evde hareketsiz bir yaşam tarzıyla kilo almış. Obezite merkezine başvurdu. Psikiyatri, endokrin, kardiyoloji, göğüs hastalıkları multidisipliner olarak değerlendirildi. Ardından obezite ameliyatına karar verdik. Öncesinde 2-3 ay diyet programına aldık. Hastaya 10 kiloya yakın kilo verdirdik. Hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Tüp mide ameliyatı yaptık. Hastamızın beden kitle endeksi 82. Süper obez olarak geçiyor. 217 kilo hastamız. Ameliyat sonrası hastamız su içmeye başladı. İki üç gün sonra yürüme ve egzersiz hareketlerine başladı. Obeziteye bağlı kalp hastalıklarından tutun. Obezite deyip geçmeyin. Obezite bir hastalık ve tedavi edilebilir bir hastalık. Erken müdahale edilirse hastanın vücudunda oluşturduğu zararlı etkilerden erken müdahale ile geri dönülebilir. O yüzden erken müdahale her zaman önemli. Ya diyet, ilaç tedavisi veya cerrahi. Diyet ve egzersiz ile bu hastamız hızlı bir şekilde kilo verecek. Sağlıklı beslenmeyi öğreteceğiz. Karbonhidrat, rafine gıdalardan uzaklaştıracağız. Sebze ağırlıklı beslenmesini öğrenecek. Midesi küçüldüğü için çok fazla gıda alamayacak. Kilo vermesine yardımcı olacak. Hangi ameliyatı olursanız olun diyet yapmazsanız fiziksel aktiviteyi artırmazsanız yaşam tarzınızı değiştirmezseniz kilo alırsınız. Bu hastanın da ameliyat yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Motive olmasını sağlıyoruz. Böylelikle hızlı kilo veriyorlar. Ve o kiloyu koruyorlar hastalar" diye konuştu.