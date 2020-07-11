banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı
Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı
5 liralık şifa kaynağı
5 liralık şifa kaynağı
İnşaatın maliyeti mayısta yüzde 5.8 arttı
İnşaatın maliyeti mayısta yüzde 5.8 arttı
"Sanal anjiyo erken tanıda büyük rol oynuyor"
"Sanal anjiyo erken tanıda büyük rol oynuyor"

21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE YAŞAYAN BERNA ÇİFTÇİ ENGELLERİ HEM FİZİKKEN HEM DE PSİKOLOJİKKEN ACI VERİYOR. ÇİFTÇİ GÜZELLİĞİNE DÖNMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR.

Sağlık 11.07.2020, 10:24 11.07.2020, 10:53
8
21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Berna Çiftçi, kafatası problemi ve el ile ayak parmakları yapışık dünyaya geldi. Gözleri de dışarıda olan Çiftçi, 12 operasyon geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadı. Yaşıtları gibi güzel görünmek isteyen Çiftçi, yetkililerden kendisine ulaşacak yardım elini bekliyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi İskan Evleri semtinde oturan Berna Çiftçi, doğuştan engelli olarak hayata gözlerin açtı. El ile ayak parmakları yapışık ve kafatasında problem olan Çiftçi, 12 kez ameliyat geçirdi. Maddi durumları olmadığı için ameliyatlarının devamını getiremeyen aile, şimdilerde omuz kayması yaşayan ve geceleri sancıdan uyuyamayan kızlarına yardım edilmesini bekliyor.

"Ben bir babayım, yüreğim yanıyor"

Emekli maaşıyla kızının ameliyatlarını yapamadığını belirten baba Mahmut çiftçi kızının sancılarının kendisinin yüreğini yaktığını söyledi. Çiftçi, "Kızım Berna Çiftçi 21 yaşında doğuştan engelli, kafası yayılıyordu ve gözü dışarıdaydı. Elleri ve ayakları yapışıktı, doktora götürdük onlar da kızımın büyümesi gerektiğini 6 yaşlarında müdahale edebileceklerini söyledi. Kızımı Ankara’ya götürdüm, ameliyat ettim. Beyni ameliyat ettik, açtılar gözü dışarıdaydı içeri aldılar. Bir yıl sonra bir kez daha beyinden ameliyat etmeleri gerektiğini söylediler, Ankara’da tekrar ameliyat ettiler beyinden fakat gözü tekrar dışarı aldılar. Şimdilerde ise ayakları ve omuzundan dolayı gece uyuyamıyor. Dirsek kapakları dönük, omzunun düz olması için onların düzelmesi gerekiyor. Ameliyat etmediğimiz sürece omuzları aşağı doru inerek sancı yapıyor. Maddi durumumuz olmadığı için, bugünlere kaldı. Şimdiye kadar 12 ameliyat geçirdi, maddi durumum yok tedavi edemiyorum. Ben bir babayım yüreğim yanıyor, kızıma yardım edilmesini ve tedavi yapılmasını acı çekmemesini istiyorum" dedi.

"Güzel görünmek istiyorum"

21 yaşındaki Berna Çiftçi ise girdiği ortamlarda güzel görünmek istediğini bunun için tedavisi yapılması gerektiğini belirterek, acılarının geçmesi için yardım beklediğini söyledi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 35 51
8. Valencia 35 50
9. Granada 35 50
10. Athletic Bilbao 35 48
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24
Namaz Vakti 11 Temmuz 2020
İmsak 03:39
Güneş 05:35
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:44
Yatsı 22:31