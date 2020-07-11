21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor
DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE YAŞAYAN BERNA ÇİFTÇİ ENGELLERİ HEM FİZİKKEN HEM DE PSİKOLOJİKKEN ACI VERİYOR. ÇİFTÇİ GÜZELLİĞİNE DÖNMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Berna Çiftçi, kafatası problemi ve el ile ayak parmakları yapışık dünyaya geldi. Gözleri de dışarıda olan Çiftçi, 12 operasyon geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadı. Yaşıtları gibi güzel görünmek isteyen Çiftçi, yetkililerden kendisine ulaşacak yardım elini bekliyor.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi İskan Evleri semtinde oturan Berna Çiftçi, doğuştan engelli olarak hayata gözlerin açtı. El ile ayak parmakları yapışık ve kafatasında problem olan Çiftçi, 12 kez ameliyat geçirdi. Maddi durumları olmadığı için ameliyatlarının devamını getiremeyen aile, şimdilerde omuz kayması yaşayan ve geceleri sancıdan uyuyamayan kızlarına yardım edilmesini bekliyor.
"Ben bir babayım, yüreğim yanıyor"
Emekli maaşıyla kızının ameliyatlarını yapamadığını belirten baba Mahmut çiftçi kızının sancılarının kendisinin yüreğini yaktığını söyledi. Çiftçi, "Kızım Berna Çiftçi 21 yaşında doğuştan engelli, kafası yayılıyordu ve gözü dışarıdaydı. Elleri ve ayakları yapışıktı, doktora götürdük onlar da kızımın büyümesi gerektiğini 6 yaşlarında müdahale edebileceklerini söyledi. Kızımı Ankara’ya götürdüm, ameliyat ettim. Beyni ameliyat ettik, açtılar gözü dışarıdaydı içeri aldılar. Bir yıl sonra bir kez daha beyinden ameliyat etmeleri gerektiğini söylediler, Ankara’da tekrar ameliyat ettiler beyinden fakat gözü tekrar dışarı aldılar. Şimdilerde ise ayakları ve omuzundan dolayı gece uyuyamıyor. Dirsek kapakları dönük, omzunun düz olması için onların düzelmesi gerekiyor. Ameliyat etmediğimiz sürece omuzları aşağı doru inerek sancı yapıyor. Maddi durumumuz olmadığı için, bugünlere kaldı. Şimdiye kadar 12 ameliyat geçirdi, maddi durumum yok tedavi edemiyorum. Ben bir babayım yüreğim yanıyor, kızıma yardım edilmesini ve tedavi yapılmasını acı çekmemesini istiyorum" dedi.
"Güzel görünmek istiyorum"
21 yaşındaki Berna Çiftçi ise girdiği ortamlarda güzel görünmek istediğini bunun için tedavisi yapılması gerektiğini belirterek, acılarının geçmesi için yardım beklediğini söyledi.
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