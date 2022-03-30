’’2030 yılında dünya sağlık turizmi pastasından 100 milyar dolarlık pay alabiliriz’’

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası’nın bu sene ilk kez organize ettiği ‘Sağlık Turizmi Çalıştayı’ İstanbul’da gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında Türkiye’de sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS), ‘Sağlık Turizmi Çalıştayı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. Program; USTİS Başkanı Aslı Tarcan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit’in açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştayda Türkiye’de sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Açılış konuşmasında USTİS’in faaliyetlerinden bahseden USTİS Başkanı Aslı Tarcan, ’’Önem verdiğimiz ilk konu eğitimler için olmazsa olmazımız olan USTİS Akademi’ydi. USTİS Akademi’yi kurduktan sonra sektördeki istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara başladık. Aslında bu bizim için de çok gerekli bir konuydu. Çünkü her sektörde olduğu gibi, kalifiye eleman konusu bizim için de büyük sıkıntıydı. Bunu aşabilmek için, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile iş birliği yaptık. İş birliği protokolüne göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Tıp Fakültesi’nde okuyan gençlerimize hem USTİS üyesi işletmelerimizde staj hakkı tanıyacağız hem de mezun olduktan sonra istihdam edeceğiz. Benzer işbirliklerini çoğaltmak için diğer üniversitelerle görüşmelerimiz sürüyor’’ ifadelerini kullandı.

’’2030 yılında dünya sağlık turizmi pastasının 1 trilyon dolar olması öngörülüyor’’

Sağlık turizmi sektörünün her yıl çift haneli rakamlarla büyüme gösterdiğini ifade eden Tarcan, ’’Sağlık turizmi her yıl büyüme gösteriyor. 2030 yılında dünya sağlık turizmi pastasının 1 trilyon dolar olması öngörülüyor. Belki de 1 trilyon doların üstündeki bir pazara hitap ediyor olacağız. Hedeflerimizde sapma yok. Bu pastadan yüzde 10 pay almak için çalışıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirebilirsek Türk sağlık turizmi olarak 100 milyar dolarlık pay alabiliriz. Bu hedefimiz gerçekleşmeyecek bir hayal değil. Bu hedeflerimize ulaşmak için ilk adımı bu çalıştayda atıyoruz’’ dedi.

USTİS olarak Türkiye’nin sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik adımlar attıklarının altını çizen Tarcan, ’’Amacımız, Türkiye’nin Sağlık Turizmi Master Planı’nı oluşturmak. Yani bir nevi sağlık turizminin MR’ını çekmek istiyoruz. Nerelerde ve hangi alanlarda, sağlık turizmi işletmemiz olduğunu, Sağlık turizmi için ülkemizi seçen insanların hangi koşullarda konaklayacağını, bu hizmete en kısa sürede ve en konforlu şekilde nasıl ulaşacağını bu master planı ile şekillendirebiliriz’’ diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise çalıştayda yaptığı konuşmada, ’’Ülkemizin jeopolitik konumu, ılımlı iklim koşulları, başarılı doktorları ve güçlü sağlık sistemi ile sağlık turizmi için gözde konumda bulunuyor. Ülkemizin sağlık turizmine USTİS’in katkı sağlayacak olması mutluluk verici bir gelişme. 2019 yılında dünya sağlık turizmi kapasitesi 300 milyar dolar oldu. Türkiye bu pazardan yüzde 1,5-2 oranında pay alıyor. USTİS’in de katkılarıyla bu payın artacağına inancımız tamdır. Bu pay arttıkça sektörün istihdama da katkısı artacaktır’’ ifadelerini kullandı.

İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit şöyle konuştu: ’’Pandemi döneminde bilim kurulu kurduk. Birçok üniversite ile proje çalışmalarımız oldu. Yerel yönetimlere örnek olmak istiyoruz. Sağlık turizmi noktasında belirli bir kalite değerini ortaya koyarak, sağlık profesyonelleriyle sağlık turizmini buluşturmak sorumluluğumuzdadır. Bir diğer bakış açımız ise yaşlı bakımıdır. Yaşlı bakımının da turizmini yapmak istiyoruz. Sağlık turizmine sağlık ihracatı olarak bakmamız gerekiyor.’’

Çalıştay öncesinde ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı’nın moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Panelde Romatem Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, fütürist turizmci Dr. Cem Kınay, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ve İstanbul Turizm Platformu (İTP) Direktörü Özcan Biçer sektör paydaşlarının sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.