2022 İHRACAT İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK

2021 İhracat Yılı Oldu

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı. İhracat hacminin zirve yaptığı 2021 ihracatçıların yılı oldu. Uluslararası sınırların kontrollü olarak açılması ile doğru orantılı olarak artan ihracat hacmi Türk ekonomisinin övünç kaynağı oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporuna göre 2021 yılında 225,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önce ki yıla göre ciddi bir artış gösteren ihracat, Türk ekonomisinde ki büyümenin de en temel unsuru olarak kabul ediliyor.

Yine TİM’in açıkladığı verilere göre Türkiye 2021 yılında Almanya ve Birleşik Krallık en fazla ürün ihraç edilen ülkeler olarak listenin başında yer alıyor. En çok ihraç edilen ürünler listesinde ise Otomotiv Endüstrisi, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ve çelik listenin başında yer alıyor.

Hedef 2021 Rakamlarını Geçmek

Türkiye’nin ihracat seferberliği kapsamında 2022 ihracat rakamlarının 250 milyar doları geçmesi hedefleniyor. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME)’nin başlatmış olduğu ihracat seferberliği ile Türk ihracatının ihracata entegre ve hedef odaklı kobilerin sayısının nitelikli olarak arttırlması hedefleniyor.

İhracat seferberliği kapsamında Türk ürünlerinin marka değerlerinin arttırılması, ürünlerin marka bilinirliğinin sağlanması ve ihracat hacminin gelişmesine yönelik çalışmalar 2022 yılında da hız kesmeden devam edecek.

İGEME’nin 2021 yılında başlatmış olduğu ihracat seferberliği projesiyle 2021 yılında ihracat rakamları bir önceki yıla oranla %32 artış gösterdi. Bu proje sayesinde Türk ihracatının ihtiyaç duyduğu atılımda 2021 yılında gerçekleşmiş oldu. İhracat seferberliğinin 1. Yılında projenin hedefi Türkiye’nin 2021 ihracat vizyonunu 2022 yılına başarı ile taşımak olarak belirlendi.

İhracat seferberliği ve Türk İhracatının geleceği ile ilgili konuşan İGEME Genel Müdürü Murat IŞIK yaptığı açıklamada;

‘’İhracat bir ülkenin can suyudur. Biz bugün ülke ekonomisini iyileştirmek, gelecekte dünya devi bir Türkiye yaratmak istiyorsak ihracatımızı ileriye taşımamız gerekiyor. Biz İGEME olarak ihracat seferberliği projesini büyük amaçlar ile başlattık. 2021 yılında çalışmalarımızın ilk meyvesini aldık. Amacımız 2022 yılında büyüme oranımızı arttırarak Türkiye’ye en faydalı hizmeti sağlamak istiyoruz. İfadelerine yer verdi.’’