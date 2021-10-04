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2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü, David Julius ve Ardem Patapoutian’a verildi.

Sağlık 04.10.2021, 14:20
2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü, David Julius ve Ardem Patapoutian’a verildi.

2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki Tıp Ödülü, ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden dolayı David Julius ve Ardem Patapoutian’a verildi. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Sıcağı, soğuğu ve dokunuşu hissetme yeteneğimiz hayatta kalmak için çok önemli ve çevremizdeki dünyayla etkileşimimizin temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Profesör Julius, California Üniversitesinde Patapoutian ise California’ya bağlı La Jolla’daki Scripps Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nde profesör olarak görev yapıyor.

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