2021 döneminde yeni estetik trendleri ameliyatsız gerçekleşen uygulamalar oluyor

Pandemi döneminin medikal estetik uygulamaları alanına etkilerini ve 2021 yılı yeni normal dönemde favori uygulamalarını Dr. Ali Osman Apaydın anlatıyor.

Pandemi dönemi kısıtlamaları kalktığında medikal estetik uygulamalara karşı yoğun bir ilgi gerçekleşti. Pandeminin yarattığı karamsar ortamda, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak bir arayış içine girdikleri gözlemlendi.

Kısıtlamaların bittiği Haziran ayından itibaren ise yoğun bir şekilde botoks, dolgu, jawline, anti aging, dermapenler gibi ameliyata ihtiyaç duyulmaksızın hızlıca iyileşen müdahaleler sıklıkla gerçekleşiyor.

Pandemi dönemi ile birlikte yeni normal düzende estetik mücadeleler daha çok göz ve çevresine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde maskelerin dudak ve yanak bölgelerini kapattığını varsayarsak gözlerin odak noktası olduğu işlemler ön plana çıktı. Göz çevresi için sıklıkla botoks ve cat eye denilen göz çevresini daha güzel ve daha çekici görünmesi adına kullanılan kaş askılama ve göz kenarını yukarıya doğru iplerle asılma işlemlerinin çok revaşta olduğunu ifade edebiliriz. Maskelerin bir süre daha hayatımızda var olacağını sayarsak 2021 yılının estetik trendlerinin bu yönde olacağını düşünüyoruz. Buna ek olarak kişilerin kendini iyi hissetmesi için dudak dolgusu, jawline, anti aging gibi işlemlerinde yoğun bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz.