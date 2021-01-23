20 yıllık basketbol hayali beyin piliyle gerçekleşti

20 yıldır distoni hastalığıyla mücadele eden 41 yaşındaki İsmail Şahin, beynine takılan pil ile vücudundaki bazı kasılmalardan ve hareket bozukluklarından kurtuldu. 20 yıldır abisiyle basketbol oynamanın hayalini kuran Şahin, beyin pilinin ayarlarının yapılmasının ardından bu hayaline de kavuştu.

20 yıldır kasılma bozuklukları olarak bilinen distoni hastalığı ile mücadele eden İsmail Şahin (41), uygulanan tedavi yöntemlerinden olumlu sonuç alamayınca, çareyi beyin pili olarak bilinen cerrahi operasyonda buldu. Medicana International İzmir Hastanesine başvuran Şahin’e yapılan operasyonla beyin pili takıldı. Operasyondan önce yaptığı açıklamada, kardeşinin beslenme ve kendini ifade etme konusunda çok sıkıntı yaşadığını söyleyen İbrahim Şahin, “Birçok hastanede tedavi gördü ama son çare olarak bu tedavi önerildi. En büyük hayalimiz birlikte basketbol maçı oynamak” dedi.

3 ay sonra basketbol hayali gerçekleşti

Cerrahi operasyon ile beyin pili takılmasından yaklaşık 3 ay sonra, İsmail Şahin’in beyin pili ayarları uzmanlarca tekrar yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından hayalini gerçekleştirerek abisiyle basketbol oynayan İsmail Şahin, dakikalarca top sektirerek abisiyle doyasıya basketbol oynadı.

3 ayın ardından kardeşinin yürümesinde bir engeli kalmadığını söyleyen İbrahim Şahin ise kardeşinin basketbol oynayacak seviyeye geldiğini de ifade ederek, “Bundan sonraki hedefimiz rahatça yiyip içmek. İsmail, 3 ay içerisinde oldukça rahatladı. Otobüslerde, kalabalık mekanlarda ayakta durmada sıkıntı yaşıyordu. İnsanlar istem dışı bakıyordu. Artık bu istemsiz hareketleri rahatladı. Yürüyemiyordu ama şu an yürümede bir sıkıntısı kalmadı” dedi.

“İlerleyen süreçlerde kısmen daha bağımsız olmasını bekliyoruz”

Medikal tedavilerin yetersiz kaldığı noktada İsmail Şahin’e beyin pili taktıklarını anlatan Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, “Beyin pili, beynin özel bölgelerine uyarı vererek bu istemsiz hareketlerin engellenmesine yardımcı olan yüksek teknolojili bir tedavi yöntemi. Daha önce kendini ispatlamış bir yöntem. Distoni, parkinsondan çok farklı bir hastalık. Bu hastalıkta istemsiz yüz ve ağız hareketleri oluyor. Bu hastalık, kişinin beslenmesini de ciddi anlamda etkiliyor. İsmail’in hareket bozukluğuna bağlı kilo kayıpları vardı. Bu 3 aylık süreçte biraz kilo da aldı. Hareketlerinde belirgin bir iyileşme gördük. Bu hastalık, zor bir hastalık. Tedavisinde çeşitli zorluklar var. Hastamızın, ilerleyen süreçlerde kısmen daha bağımsız olmasını bekliyoruz” diye konuştu.