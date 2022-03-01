20'lik diş nedir? Kaç yaşında çıkar? Hangi durumlarda çekilmesi gerekir?

20’lik Dişin Çıktığı Nasıl Anlaşılır?

Çenenin her iki tarafında da bulunan üçer tane azı diş vardır. Bunlardan sonra gelen veya gelecek olan dişler 20’lik dişlerdir. 20’lik dişler toplamda 4 tane olarak çıkmalıdır. Bu dişler çıkmaya başladığında genelde çenede ağrı oluşturur. Bu ağrının derecesi dayanılmaz olacağı gibi daha düşük de olabilmektedir.

20’lik dişin ağrı yaptığını düşünüldüğünde uzman bir diş hekimine görünmekte fayda vardır. Diş hekimi tarafından gerçekleştirilen muayene sayesinde, diş kendiliğinden mi çıkacak? Yoksa ameliyatla alınması mı gerek? Soruları gibi konular tespit edilecektir. Bundan sonra ise muayeneden sonra diş doktoru kişiye özel olarak bir tedavi metodu belirleyecektir.

20’lik Diş Hangi Durumlarda Çekilir?

20’lik diş, bazı sıkıntılar doğurabildiği için çekilmesi gereken durumlar olabilmektedir. 20’lik diş hangi durumlarda çekilir? Sorusuna cevap bulmak için yazımızın devamına göz atmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır.

Çürük

20’lik diş, çıkarken diş etini aralar ve bazen çıkmadan tekrar diş etinin içerisine gömülür. Bu gibi durumlarda diş etinin açılan kısmına tükürük, bakteri ve yiyecek parçaları sıkıştığı için diş çıkmadan çürümeye başlayabilir ya da çıktıktan sonra direkt çürüyebilir. Böyle bir durumda 20’lik dişin yanında bulunan dişin çürümesi de muhtemeldir.

Buna ek olarak 20’lik dişin diş etini araladığında içerisine giren bakteriler, dişin içerdeyken apse yapmasına neden olabilir. Apse yapan diş, 20’lik diş olduğu için ve diş etinin içerisinde gömülü olduğundan dolayı zor tedavi edilebilir. Bu tedavi kesinlikle evde uygulanacak yöntemlerle değil, doktor tarafından ve sterilize edilmiş bir ortamda olması gerekir.

Diş Eti Hastalığı (Perikoronit)

Bir miktarı çıkmış olan 20’lik diş, diş etini açtıktan sonra enfeksiyon oluşturabilir. Enfeksiyon; Ağız kokusu, ödem ve ağzı açarken ağrı gibi sıkıntılar yaşatabilir, bunlara ek olarak yanak ve boyun bölgesine de yayılarak daha büyük sıkıntılar yaratabilir. 20’lik diş, çoğu zaman bu tip enfeksiyon ve hastalıklarla karşılaşılmasına neden olabilmektedir.

Ortodontik Sebepler

20’lik diş, çıkarken ağız yapısının küçüklüğünden kaynaklı olarak diğer dişlerin sıkışmasına ve çarpıklaşmasına sebep olabilmektedir. Bu gibi bir durum olduğunda diş yapısının bozulmaması adına uzman bir hekim tarafından 20’lik dişin çekilmesi gerekir. Aksi takdirde bozulan dişler için bir de diş teli tedavisi gerekecektir.

Kist Oluşması

20’lik diş, gömülü durduğu için diş kisti oluşumunu tetiklemektedir. Diş kistleri ağız sağlığı açısından oldukça tehlikeli bir konudur. Çene genişlemesi, kemik yıkımı ve diğer dişlerin yerlerinde değişime sebep olan diş kistinin oluşmaması için 20’lik dişin çekilmesi gerekebilir.

Yukarıda yer alan durumlar yaşanacak diye kesinlikle direkt olarak diş çektirmeye çalışmamalısınız. Çünkü; Her dişin olduğu gibi 20’lik dişin de bir amacı vardır. Doktorunuz tarafından herhangi bir sıkıntı yaratmayacağı söylenirse, çektirmenize gerek kalmayacaktır. Açıkladığımız 4 durum, 20’lik dişin çekilmesini gerektiren durumlardır ve bu durumlar gerçekleştiğinde doktorun da düşüncelerine göre çekme işlemi yapılmalıdır.

20’lik Diş Nasıl Çekilir?

20’lik dişi çekmek için doktorlar birkaç farklı yöntem uygulamaktadır. Bu yöntemler, dişin durumuna göre belirlenmektedir. Eğer 20’lik diş, diş etinin içinde ve kökleri de kemiğinin içerisinde gömülü bir haldeyse diş, tek parça halinde çekilmez. Böyle bir durumda çekilecek diş, doktor tarafından iyi bir operasyon ile belirli parçalara ayırılarak çıkarılır.

Ağrısı ile insanı çıldırtacak dereceye getirebilen 20’lik diş çekilirken uygulanacak ikinci yöntem ise, diş etini keserek çıkarmaktadır. Eğer diş, diş etinin altında fakat kemiğe gömülü değilse bu işlem uygulanır. Diş eti kesilerek açıldıktan sonra diş çekimi için daha rahat bir ortam olacaktır. Bu işlemlerin hepsi gerçekleştirildikten sonra diş, uzman bir hekim tarafından çekilir.

20’lik Diş Çekildikten Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ağrı yapan veya başka problemlere yol açacağı düşünülen diş çekildikten sonra, çekim işlemi sırasında açılan yere dil temas ettirilmemelidir. Eğer sürekli dil temas ettirilirse, daha iyileşmemiş yaranın sıkıntılara yol açmasına sebebiyet verilebilmektedir. Buna ek olarak yapılmaması gereken diğer şeyleri aşağıdaki maddeleri okuyarak öğrenebilirsiniz.

Dişin çekildiği bölgeye elle temasta da bulunulmamalıdır.

Çekim işleminden sonra bir gün boyunca yemek yerken diğer tarafla yenmelidir.

Sigara kullanıyorsanız, ilk 24 saat boyunca sigara içmemeniz gerekir. Sigara içmek, işlem yapılan bölgenin kanamasına neden olabilmektedir.

Ağızda biriken tükürük, sürekli olarak tükürülmemelidir. Eğer buna dikkat edilmez ise, yeni pıhtılaşan yara açılır ve kanama yapar.

Eğer işlem sonrasında yüzde bir şişlik gerçekleştiyse; Şiş olan bölgeye 10 dakika soğuk tedavi uygulanıp 2 dakika dinlendirilmesi gerekir. Soğuk yanığı olmaması için, kullanılan buzun herhangi bir şeyle sarılıp öyle konması daha iyi olacaktır.

20'lik diş çekimi nedir?

Yirmi yaş dişleri genellikle çene kemiği içerişindeki konumu , üzerinin dişeti veya kemikle kaplı olmasından dolayı gömük durumundadırlar. Dişin bir bölümü dişeti ile kaplı olduğu durumlarda sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı olarak yüzde şişme ve çene açmada azalma meydana gelir.

Tekrarlanan enfeksiyonlar sonucu 20 yaş dişlerin etrafındakı kemik erimeye başlar ve yerine iltihabı doku oluşur. Ayrıca çene kemliğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunana azı dişlerine baskı uygulayabilir bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur.

20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir.Bu durum 20 yaş dişinin etrafında kemik dokusu varlığında oluşur.

Diş etrafındakı kemiği uzaklaştırmak için geleneksel yöntemler yerine sert doku lazeri (ER-YAG) kullanıldığında şişklik ve ağrı yüzde 80 oranında azalmakta ve doku iyileşmesi hızlanmaktadır.

Ayrıca çekimden sonra düşük seviyeli lazer uygulaması ( LLLT) ile 20 yaş çekiminden sonra iyileşme dönemi ve çekimden sonra oluşan Kas spazmına bağlı çene kilitlenmesi daha kısa olur.