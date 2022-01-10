banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota

20 dakikalık işlem ile sağlığına kavuştu

Sivas’ta bir hasta yaklaşık 20 dakika süren “Balon ile Östaki Borusu Genişletme’’ işlemi ile sağlığına kavuştu

Sağlık 10.01.2022, 12:41
20 dakikalık işlem ile sağlığına kavuştu

Sivas’ta bir hasta yaklaşık 20 dakika süren “Balon ile Östaki Borusu Genişletme’’ işlemi ile sağlığına kavuştu

Sivas’ta N.R.K. isimli bir vatandaş Medicana Sivas Hastanesine özellikle uçak seyahatlerinde çok şiddetli kulak ağrısı, dolgunluk ve ara ara işitme kaybı şikayetleriyle başvuruda bulundu. N.R.K.’ye gerekli tetkikler ve tahliller yapıldı. Kulak Burun Boğaz(KBB) Doktoru Doç. Dr. Kasım Durmuş, hastaya “Balon ile Östaki Borusu Genişletme’’ işlemi yaptı. Hasta yaklaşık 20 dakika süren işlem ile sağlığına kavuştu.

“İşitme kaybı ve diğer belirtilere neden olabilir’’

Doç. Dr. Kasım Durmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Östaki borusu orta kulak boşluğu ile burnun arka kısmını ve boğazı birbirine bağlayan yarısı kemik, yarısı kıkırdak olan 3,5 cm uzunluğunda küçük bir kanaldır. Görevi, orta kulak basıncının dış ortam basıncı ile dengelenmesini sağlamak, orta kulakta biriken salgıların boşalmasını sağlamak ve orta kulağı geniz tarafından gelen enfeksiyon ve salgılardan korumaktır. Östaki borusu ile ilgili bir problem varsa, orta kulak içindeki hava basıncı dış ortamdaki hava basıncı ile aynı olmayacaktır. Bu durumda orta kulağa zarar verebilecek ve kulak ağrısı, işitme kaybı ve diğer belirtilere neden olabilir’’ dedi.

Ciddi sorunlara yol açabiliyor

Doç. Dr. Durmuş, bazı östaki borusu sorunlarının kulak zarı çökmesi ve orta kulak enfeksiyonu gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek, “Çoğu östaki borusu problemleri ciddi değildir. Bunlar genellikle kısa bir süre içinde kendiliğinden düzelir. Ancak bazı östaki borusu sorunları, orta kulak enfeksiyonu, kulak zarı çökmesi ve işitme kaybı gibi ciddi sorunlara da yol açabilir. Atmosfer basıncı değişikliklerinde kulak zarına dışarıdan olan basınç östaki borusunda problem olan kişilerde tüp yeterince çalışmadığı için karşılanamaz ve kulak zarının çökmesine bağlı şiddetli ağrı, kulak zarında yırtılma, kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme kaybı gibi bulgular ortaya çıkabilir. Özellikle uçak inişlerinde bebek ağlamalarının en önemli sebebi geniz etine bağlı östaki borusunda bozukluk ve oluşan kulak ağrısıdır’’ şeklinde konuştu.

“Bütün işlem 15-20 dakika sürmektedir’’

Balon ile Östaki Borusunu Genişletme ( Balon Tüboplasti) operasyonunu anlatan KBB Doktoru Doç. Dr. Kasım Durmuş, “Balon tüboplasti; östaki borusu bozukluğunun tedavisi için yeni bir yöntemdir. İşlem tam donanımlı hastanede kısa süreli anestezi ile östaki borusunun kıkırdak bölümündeki daralan kısmın balon ile genişletilmesidir. Kanalın genişlemesi sonucunda fonksiyonlarında uzun süreli düzelme sağlanabilmektedir. Uygun hastalarda son derece güvenli olarak uygulanan balon ile genişletme işlemi çoğunlukla genel anestezi altında yapılmakta ve bütün işlem iki taraf için 15-20 dakika civarında sürmektedir’’

Yöntem bu şikayetleri olana uygulanıyor

Doç. Dr. Durmuş, Östaki Borusu Genişletme işleminin kimlere uygulandığını açıklayarak “ Östaki borusunun ciddi kronik fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarında çökme, cepleşme, orta kulak yapılarına yapışma gibi problemleri olan hastalar ,özellikle uçak yolculuklarında ya da su altı sporları sırasında ilaç desteğine rağmen orta kulak basıncının eşitlenememesine bağlı orta kulakta sıvı toplanması, enfeksiyon, kanama ya da ciddi ağrı problemleri yaşayan hastalar “Balonla Östaki Borusu Genişletme” işlemi için uygun adaylardır’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11