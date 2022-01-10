20 dakikalık işlem ile sağlığına kavuştu

Sivas’ta bir hasta yaklaşık 20 dakika süren “Balon ile Östaki Borusu Genişletme’’ işlemi ile sağlığına kavuştu

Sivas’ta N.R.K. isimli bir vatandaş Medicana Sivas Hastanesine özellikle uçak seyahatlerinde çok şiddetli kulak ağrısı, dolgunluk ve ara ara işitme kaybı şikayetleriyle başvuruda bulundu. N.R.K.’ye gerekli tetkikler ve tahliller yapıldı. Kulak Burun Boğaz(KBB) Doktoru Doç. Dr. Kasım Durmuş, hastaya “Balon ile Östaki Borusu Genişletme’’ işlemi yaptı. Hasta yaklaşık 20 dakika süren işlem ile sağlığına kavuştu.

“İşitme kaybı ve diğer belirtilere neden olabilir’’

Doç. Dr. Kasım Durmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Östaki borusu orta kulak boşluğu ile burnun arka kısmını ve boğazı birbirine bağlayan yarısı kemik, yarısı kıkırdak olan 3,5 cm uzunluğunda küçük bir kanaldır. Görevi, orta kulak basıncının dış ortam basıncı ile dengelenmesini sağlamak, orta kulakta biriken salgıların boşalmasını sağlamak ve orta kulağı geniz tarafından gelen enfeksiyon ve salgılardan korumaktır. Östaki borusu ile ilgili bir problem varsa, orta kulak içindeki hava basıncı dış ortamdaki hava basıncı ile aynı olmayacaktır. Bu durumda orta kulağa zarar verebilecek ve kulak ağrısı, işitme kaybı ve diğer belirtilere neden olabilir’’ dedi.

Ciddi sorunlara yol açabiliyor

Doç. Dr. Durmuş, bazı östaki borusu sorunlarının kulak zarı çökmesi ve orta kulak enfeksiyonu gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek, “Çoğu östaki borusu problemleri ciddi değildir. Bunlar genellikle kısa bir süre içinde kendiliğinden düzelir. Ancak bazı östaki borusu sorunları, orta kulak enfeksiyonu, kulak zarı çökmesi ve işitme kaybı gibi ciddi sorunlara da yol açabilir. Atmosfer basıncı değişikliklerinde kulak zarına dışarıdan olan basınç östaki borusunda problem olan kişilerde tüp yeterince çalışmadığı için karşılanamaz ve kulak zarının çökmesine bağlı şiddetli ağrı, kulak zarında yırtılma, kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme kaybı gibi bulgular ortaya çıkabilir. Özellikle uçak inişlerinde bebek ağlamalarının en önemli sebebi geniz etine bağlı östaki borusunda bozukluk ve oluşan kulak ağrısıdır’’ şeklinde konuştu.

“Bütün işlem 15-20 dakika sürmektedir’’

Balon ile Östaki Borusunu Genişletme ( Balon Tüboplasti) operasyonunu anlatan KBB Doktoru Doç. Dr. Kasım Durmuş, “Balon tüboplasti; östaki borusu bozukluğunun tedavisi için yeni bir yöntemdir. İşlem tam donanımlı hastanede kısa süreli anestezi ile östaki borusunun kıkırdak bölümündeki daralan kısmın balon ile genişletilmesidir. Kanalın genişlemesi sonucunda fonksiyonlarında uzun süreli düzelme sağlanabilmektedir. Uygun hastalarda son derece güvenli olarak uygulanan balon ile genişletme işlemi çoğunlukla genel anestezi altında yapılmakta ve bütün işlem iki taraf için 15-20 dakika civarında sürmektedir’’

Yöntem bu şikayetleri olana uygulanıyor

Doç. Dr. Durmuş, Östaki Borusu Genişletme işleminin kimlere uygulandığını açıklayarak “ Östaki borusunun ciddi kronik fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarında çökme, cepleşme, orta kulak yapılarına yapışma gibi problemleri olan hastalar ,özellikle uçak yolculuklarında ya da su altı sporları sırasında ilaç desteğine rağmen orta kulak basıncının eşitlenememesine bağlı orta kulakta sıvı toplanması, enfeksiyon, kanama ya da ciddi ağrı problemleri yaşayan hastalar “Balonla Östaki Borusu Genişletme” işlemi için uygun adaylardır’’ ifadelerini kullandı.