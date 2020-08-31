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2 yaşındaki çocuğun hayata tutunması 300 bin liraya bağlı

DİYARBAKIR’DA YAŞAYAN 2 YAŞINDAKİ MUSTAFA BEBEK KEMİK SERTLEŞMESİ HASTALIĞI YÜZÜNDEN YÜRÜYEMEZ VE OTURAMAZ HALE GELDİ, MİNİK ÇOCUK HAYATA BAĞLANMAK İÇİN YARDIM BEKLİYOR.

Sağlık 31.08.2020, 10:32
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2 yaşındaki çocuğun hayata tutunması 300 bin liraya bağlı

Diyarbakır’da yaşayan 2 yaşındaki Mustafa bebek, kemik sertleşmesi hastalığı ile dünyaya geldi. Hastalığı yüzünden yürüyemez ve oturamaz hale gelen talihsiz çocuğun ailesi, tedavi masraflarının 300 bin lirayı bulduğunu belirterek yetkililerin kendilerine yardım etmelerini istedi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşayan ve bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyithan Çimen’in 2 yaşındaki oğlu Mustafa Çimen, anne karnında kemik sertleşmesi hastalığına yakalandı. Doğduğunda 25 gün yoğun bakımda kalan Mustafa Çimen, yoğun bakım sonrası 9 alçılı tedavi ve bir ameliyat geçirdi. Şu anda 2 yaşında olan Mustafa bebeğin boyun, kafatası şekli, kolları ve bacaklarının tekrardan düzelmesi için 300 bin liraya ihtiyaç duyduklarını belirten baba Seyithan Çimen, tedavisinin sadece özel hastanelerde yapıldığını aktararak yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Çimen, ’’Mustafa 2 yaşında, hastalığa anne karnında yakalandı. Çocuğumuz fiziki olarak ayakları, kolları, boynu ve kafa şekli bozukluğu var. Hastalık her yerine vurmuş. En üst düzeyde, şiddeti en ağır olan hastalık maalesef, çocuğumuzu 2 yıldır tedavi etmeye çalışıyoruz. İlk anne karnında 6 aylıkken sorunu doktorlar söyledi, doğduğu zaman 25 gün yoğun bakımda kaldı. Çıktıktan sonra tedavisine başladık, çocuğun ayakları dokuz alçı bir ameliyat geçirdi. İstanbul, Ankara’da doktorlara götürdük, her gittiğimizde bir ay kaldık, ağır bir tedavi olduğu için her doktor yapamaz. Kollar, ayaklar, boyun ve kafatası için doktorları bulduk yapabilecek olanlar da özel olduğu için kendi el haklarını istiyorlar. Çok büyük bir maliyet değil, kollar ve eller için 100 bin lira, omurga, kafa şekli ve omurgada yapılırsa 300 bin lirayı bulur. Bu ücret bulunursa, Allah’ın izniyle oğlum sağlığına kavuşacak, rahatsızlığı fiziksel, zekada bir problem yok. Yaşına göre 6 ay geride geliyor, o da hastalığın etkeni. Hiçbir anne ve baba evladının saçının teline zarar gelmesini istemez, tek talebimiz yaradanımızın kullarından biri çıkıp bunu üstlenmesi ve çocuğumuzun şifasını bulması. Sonuçta bu bir can elimizden geldikçe ailesi olarak yapmaya çalıştık. Hayırsever bir insanımız gerçekten Allah için bize yardımda bulunmasını istiyoruz’’ dedi.

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