banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın

2 yaşında 2 kanser teşhisi konuldu, ablası ile hayata tutundu

Trabzon’da bir yıl önce solunum şikayeti hastaneye başvuran 2 yaşındaki Ömer Asaf’a, lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Tedavisinin devam ettiği süreçte lösemi gelişen Ömer Asaf, 2 kanseri 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök hücre ile yendi.

Sağlık 15.11.2021, 09:44
2 yaşında 2 kanser teşhisi konuldu, ablası ile hayata tutundu

Trabzon’da bir yıl önce solunum şikayeti hastaneye başvuran 2 yaşındaki Ömer Asaf’a, lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Tedavisinin devam ettiği süreçte lösemi gelişen Ömer Asaf, 2 kanseri 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök hücre ile yendi.

Trabzon’da yaşayan Sevgi ve Sefa Çelik çiftinin 6 çocuğundan biri olan 2 yaşındaki Ömer Asaf, solunum şikayeti nedeniyle ailesi ile birlikte hastaneye başvurdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nde yapılan tetkikler sonrası Ömer Asaf’a lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanılan Ömer Asaf’ın tedavisinin dördüncü ayında ise Akut Myeloid Lösemi (AML) gelişti. 2 yaşında 2 kanser teşhisi ile mücadele eden Ömer Asaf için kemik ilgi nakli yapılması kararlaştırıldı. Doku grubu tam uyumlu olan 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök kücre ile hemotopetik kök hücre nakli tedavisi uygulanmaya başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ve ekibi tarafından yapılan başarılı kemik iliği nakli ile Ömer Asaf yeniden hayata tutundu.

Ömer Asaf’ın ablası Hatice Çelik (21), kardeşinin sağlığına kavuşmasıyla çok mutlu olduklarını belirterek “Biz maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ayşenur hocamız olmasaydı heralde şuan biz burada olmazdık. Bir sene içerisinde bize resmen bir umut bahşetti. Bize bunu yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hastane çok hijyenik ve temiz. Bu bizim hayal ettiğimizin de ötesi. Duygularımı ifade edebilmem için kelimeler daha üretilmedi. Çok mutluyuz. Çok ilgilendiler. Kendi öz evlatları gibi ilgilendiler. Belki de biz bile bu kadar ilgilenmezdik” dedi.

“Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti”

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ise, Ömer Asaf yaklaşık 1 yıldır çok yoğun bir tedavi aldığını dile getirerek, “Ablasında kök hücre nakli yaptık. Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti. Artık taburcu edeceğiz. Hastamızın sağlığı şuan için iyi. Taburcu olduktan sonra takibini sürdüreceğiz. Samsun’a kadar bölgemizde çocuklarda kemik iliği nakli yapılan yer bulunmamakta. Bizde ilk kez hastamıza nakil yaptık. Başarılı bir sonuç aldık. Böylece hastalarımızın uzak yerlere gitmesine gerek kalmadan burada tedavilerini yapabileceğiz. Bu bizim için çok mutlu edici bir durum. Hastalarımız maddi ve manevi olarak çok fazla etkilenmeyecekler. Ekip olarak çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığı aldık” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk kemik iliği nakli başarıyla sonuçlandı

Doğu Karadeniz’de ilk kez kemik iliği naklinin KTÜ’de yapıldığına dikkat çeken Bahadır, “Biz bu hastamızın tedavilerini belli bir aşamaya kadar yapıyorduk. Sonra nakil süreci geldiğinde hastalarımızı başka merkezlere yönlendirmek zorunda kalıyorduk. Hastaların gidiş geliş süreçleri hastalar için zor oluyordu. Bu Covid dönemi geldikten sonra zorluk daha da artmaya başladı. Biz merkez olarak kanser tedavilerini yapıyorduk. Ama artık kemik ilik naklini yapabiliyor olmak bizim için çok mutluluk verici. Hastamızın sağlığına kavuştuğunu görmek ve bunu kendi bölgemizde yapabilmek gerçekten bizi mutlu etti. Bunun arkasında iyi bir ekip var. Başhekimimiz Celal Tekinbaş ve Rektörümüz Hamdullah Çuvalcı bize çok büyük destek oldu. Onların destekleriyle bu yola çıktık. İlk sonucumuz başarılı oldu. Bundan sonra çok daha iyi sonuçlar almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6