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2. Uluslararası, 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Ankara’da başladı

Uluslararası olarak 2’nci, ulusal olarak ise 3’üncü kez düzenlenen Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, ‘Bilgi güçtür, gücümüz birlikteliğimiz’’ temasıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı.

Sağlık 18.05.2022, 08:58
2. Uluslararası, 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Ankara’da başladı

Uluslararası olarak 2’nci, ulusal olarak ise 3’üncü kez düzenlenen Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, ‘Bilgi güçtür, gücümüz birlikteliğimiz’’ temasıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, geçmişte hastane, eczane kuyruklarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Yüzlerce hastayı yurt dışından uçaklarla, helikopterlerle alıp getiren bir ülkeyiz. Bundan dolayı hepimizin gurur duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Evde bakım ve hasta bakımının hastaya yaklaşımı da içeren bütüncül bir süreç olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hastalara merhamet, şefkat elini en fazla kadınların dokundurduğunu ve sağlık alanında kadın çalışanların büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise yaptığı konuşmada, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsuru olan hemşirelerin ülkenin her köşesinde kimi zaman zor şartlar altında vazifelerini özveriyle fedakarca gerçekleştirdiğini vurguladı. Hemşire sayısının 20 yılda yüzde 200 arttığına dikkat çeken Dr. Kurtcebe, sözlerine şunları ekledi:

“‘Bilgi güçtür, gücümüz birlikteliğimiz’ temasıyla hareket eden bu kongrenin oturumlarında sürekli değişen ve gelişen sağlık hizmetleri alanında çok önemli konulara yer verilmiştir. Yıllardır edindiğimiz tecrübelerin yanında takip etmek ve uygulamak zorunda olduğumuz birçok yenilik mevcut. Bildiğiniz gibi son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve yöneticilerimizin üstün gayretleriyle ülkemizi muasır medeniyet çizgisinin ötesine taşıma hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Yapılan tüm planlama ve yatırımlar bunun nişanesidir. Ben bu itibarla kongremizin de bu amaca hizmet ettiğini, ’İnsanı yaşat k, devlet yaşasın’ şiarını benimseyen bizlere yeni çözümler sunacağını umuyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kurtcebe, sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı da kutladı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Kongre Başkanı Birgül Armutçu ise, sağlık hizmeti sunmanın hekimiyle, hemşiresiyle, diyetisyeniyle, fizyoterapistiyle, eczacısıyla, teknisyeniyle, hasta bakım, temizlik ve güvenlik personelleriyle bir ekip işi olduğuna dikkat çekerek, “Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise bir başarıdır” dedi.

Kongrenin ilk bölümünde 250 katılımcıyla "EKG Kursu Programı’’, "Diyabetik Ayak Kursu’’, "Hemşireler İçin Uygulamalı Araştırma Kursu’’ ve ‘’Stoma ve Yara Bakım Kursu’’ gerçekleştirildi. 17-18 Mayıs tarihlerindeki kongrenin bilimsel programında ‘’Yeni Yüzyılda Sağlık Bakım Hizmetlerinde Neredeyiz?’’, ‘’Pandemi Sürecinde Küresel Sağlık Sistemi Nasıl Yürütüldü?’’, ‘’Sağlık Profesyonellerinin Ortak Dili: İletişim’’, ‘’Değişim Rüzgârları: İyi Klinik Uygulama Örnekleri’’, ‘’Etik Duyarlılıkla Hayata Dokunma’’, ‘’Zor Vakalar Kritik Kararlar’’, ‘’Geçmişten Günümüze Sağlık Hizmeti: Küreselleşmenin İnsani Yüzü’’ oturumları yer alıyor. Kongrenin sosyal programında ise katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan katkı sağlayacak ‘’Bulaşıcı Duygu Enerjileri’’, ‘’Hareketin ve Farkındalığın Gücü: Yoga’’ ve ‘‘İki Beyin Arasındaki Boşluk’’ konferansları düzenlenecek.

Kongrede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Gerek ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. İshak Şan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kongre Başkanı Cevdet Serkan Gökkaya ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılar yer alıyor.

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