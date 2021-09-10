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2 Öğrencide korona virüs çıkınca tüm sınıf karantinaya alındı

Ankara’da Çankaya Lisesinde bulunan bir sınıfta 2 öğrencide korona virüse rastlanılması sonucu sınıf karantinaya alındı.

Sağlık 10.09.2021, 16:21
2 Öğrencide korona virüs çıkınca tüm sınıf karantinaya alındı

Ankara’da Çankaya Lisesinde bulunan bir sınıfta 2 öğrencide korona virüse rastlanılması sonucu sınıf karantinaya alındı.


Edinilen bilgilere göre, Çankaya Lisesinde bulunan 10-G sınıfında öğrenim göre 2 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. 30 kişinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler evlerine gönderilirken, sınıf ise dezenfekte edildi.


Çankaya Lisesi 12. sınıfta okuyan bir öğrenci konuya ilişkin, “Alt sınıflardan 2 kişi pozitif çıktı. Bunun üzerine sınıf karantinaya alındı. Hocamız da bize söyledi böyle bir durumun olduğunu. Öğretmenlerin durumunu bilmiyorum. Onlar karantinaya alınmadı galiba. Onlarda da tespit edilmesi gerekiyor galiba karantinaya alınması için” açıklamasında bulundu.

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