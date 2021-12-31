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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, gayretlerimizle siyasetten tasfiye edildiler”
2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.
2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.
Sağlık 31.12.2021, 16:12
2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.