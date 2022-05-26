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2 bin rakımlı yaylada sağlık yürüyüşü
10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Sağlık İçin Hareket Et Günü” yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Sağlık 26.05.2022, 14:38
10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında Kabadüz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Sağlık İçin Hareket Et Günü” yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Çambaşı Yaylası’nda düzenlenen yürüyüşte hareketli yaşam tarzına dikkat çekildi. Yürüyüş programına Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Abdülsamet Acar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.