banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal

19 yaşındaki Emine Mutlu, 11 yıldır bağımlı olduğu oksijen cihazından, ‘organ bağışı’ ile kurtuldu

Yaklaşık 11 yıldır oksijene bağımlı olarak hayatını idame ettirmeye çalışan 19 yaşındaki Emine Mutlu, kendine uygun akciğerin bulunması ile sağlığına kavuştu. Mutlu, “11 yıldır oksijene bağımlı yaşıyordum. Çok şükür ki 11 Eylül’de akciğer nakli oldum. Şuan çok mutluyum nefes alabiliyorum” dedi.

Sağlık 06.11.2021, 10:28
19 yaşındaki Emine Mutlu, 11 yıldır bağımlı olduğu oksijen cihazından, ‘organ bağışı’ ile kurtuldu

Yaklaşık 11 yıldır oksijene bağımlı olarak hayatını idame ettirmeye çalışan 19 yaşındaki Emine Mutlu, kendine uygun akciğerin bulunması ile sağlığına kavuştu. Mutlu, “11 yıldır oksijene bağımlı yaşıyordum. Çok şükür ki 11 Eylül’de akciğer nakli oldum. Şuan çok mutluyum nefes alabiliyorum” dedi.

Kistik fibrozis hastalığı ile mücadele eden ve 11 yıldır oksijen tüpüne bağımlı olarak yaşayan 19 yaşındaki Emine Mutlu, kendine uygun akciğerin bulunması ile sağlığına kavuştu. 11 yıl boyunca yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştireceği en ufak hareketlerin bile kendisi için çok zor olduğunu kaydeden Mutlu, geçirdiği operasyon sonrasında oksijene bağımlı olmadan nefes alabilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ayrıca, hastalığı sebebiyle bir okul hayatı olmadığını kaydeden Mutlu, nakil ile birlikte normal hayatını yaşamak istediğini ve üniversite sınavına girerek Hukuk Fakültesine girmek arzusunda olduğunu belirtti. Hastalık sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Mutlu, “11 yıldır oksijene bağımlı yaşıyordum. Çok şükür ki 11 Eylül’de akciğer nakli oldum. Şuan çok mutluyum nefes alabiliyorum. Öncesinde makineye bağlı yaşıyordum. Allah razı olsun ki donörüm sayesinde şuan yaşama tutundum. Daha mutluyum. Küçük çocukların yapabildiği hareketler benim için çok zordu. Ama inşallah yaşıtlarım gibi yaşayabileceğim. Daha mutluyum. Organlarımızın toprak altında çürümesi, yok olması değil, benim gibi içi yaşam dolu arkadaşlarıma umut olması daha iyi. İnşallah vatandaşlarımız örnek olur ve duyarlı olur. Organlarının çürümesi yerine bağış yaparlar” ifadelerini kullandı.

“En ufak isteğim çantamı koluma takıp yürümekti”

Hastalık nedeniyle içinde kalan bazı şeyler olduğunu ve nakil sonrasında bunları da gerçekleştirmek istediğini dile getiren Mutlu, “En ufak isteğim çantamı koluma takıp yürümekti. Dışarı çıkarken, ‘acaba oksijenimin şarj aleti var mı, her şeyimi, ilaçlarımı aldım mı’ bunlar benim için çok önemli faktördü. Ama şuan kafamda hiçbir düşünce olmadan çantamı alıp çıkabilmek çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

“Benim gibi birçok arkadaşım bekliyor nakil olmayı, tekrardan nefes almayı”

Hastalık sebebiyle hayatının neredeyse tamamına yakınını evde geçirdiğini, bu sebeple de okul hayatı olmadığını kaydeden Mutlu, “Şuan lise mezunuyum, evde eğitim aldım. Yani okul hayatım olmadı. Sürekli hayatım evin içerisinde geçti; ilaçlarla, tedavilerle, egzersizlerle. Ama inşallah bundan sonra hayatımı daha iyi yaşayacağım. Tabii ki üniversite düşünüyorum. Hukuk bölümü düşünüyorum, inşallah olur. Benim gibi birçok arkadaşım bekliyor nakil olmayı, tekrardan nefes almayı. Umarım organları bulunur ve hayata tutunurlar” dedi.

“Organ bağışı hayat kurtarır, lütfen organlarımız çürümesin ve yeni hayatlar bulsun”

Kızının hastalık sürecinde çok zorluklar yaşadığını vurgulayan anne Münevver Mutlu, “Kızım akciğer nakli olduğu için çok mutluyum. 11 yıldır oksijen makinesine bağlıydı. Sürekli evin içindeydi. Dışarı çıkacağımız zaman, ‘bataryanın şarjı nerede, ilacımız nerede’ diye merak içerisindeydik. Ama şimdi hayata bağlandı. Çok teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum, ‘organ bağışı hayat kurtarır, lütfen organlarımız çürümesin ve yeni hayatlar bulsun.’

“Akciğer nakli tüm organlar içerisinde en zor olan ve en karmaşık olan organ nakli”

Akciğer naklinin tüm organlar içerisinde en zor yapılan nakil işlemi olduğunu kaydeden Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, “Akciğer nakli tüm organlar içerisinde en zor olan ve en karmaşık olan organ nakli. Bu yönüyle ülkemizde belki de en son hayata geçen ve rutin bir program olarak yapılabilen organ nakli olmuştur. 2012 yılına kadar ülkemizde akciğer nakli ihtiyacı olan hastalarımızı yurtdışına sevk etmek durumundaydık. Ama diğer organ nakillerine baktığımız zaman, 1980’lerden bu yana çok da yüksek bir başarı oranıyla yapılıyor. Akciğer naklinin zorluğu belki de bu işin 2012’lere kadar aksamasına sebep olmuştur diyebiliriz. 2012’den sonra ülkemizde bu operasyonları gerçekleştirebilir hale geldik ve artık bu şikayetle yurtdışına hasta sevkine gerek kalmamıştır” açıklamasında bulundu.

“Akciğer naklinden 20 gün sonra, artık oksijen bağımlılığından kurtuldu”

Emine Mutlu’nun nakil gerçekleştikten kısa bir süre sonra oksijen bağımlılığının sona erdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yekeler, vatandaşları organ bağışçısı olmaya çağırarak şunları kaydetti:

“Kızımız 19 yaşında ve kistik fibrozis hastasıydı. Yaklaşık 10 yaşından itibaren hatta 11 yıldır oksijene bağımlı olarak hayatını idame ettirmekteydi. Bu şekilde oksijenden ayrılmadan, oksijene bağımlı olarak, oksijen olmadan çarşıya çıkamamak, arkadaşlarıyla buluşamamak, okula gidememek ve bunun gibi birçok ‘hayata dair basit’ aktiviteleri yapamamak gerçekten çok üzücü. 11 yıldır bu şekilde oksijene bağımlı olarak, ilaçlar ile hayatını idame ettiren bir hastamızdı. Bize yaklaşık 2 yıl önce müracaat etti. Biz akciğer bekleme listesine aldıktan sonra geçtiğimiz ay uygun organ çıktı ve akciğer naklimizi yaptık. Yaklaşık şuan 20 gün oldu. Akciğer naklinden 20 gün sonra, artık oksijen bağımlılığından kurtuldu. Nekahet süresini de tamamladıktan sonra, hastalarımız hayata dair her türlü aktivitesini yapabilecek pozisyona kavuşuyor.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. Bursaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Menemenspor 10 11
15. Denizlispor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6