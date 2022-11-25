“18’inci Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi” Antalya’da gerçekleştirilecek

“18’inci Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi (KKVC)” 1-4 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek.

Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide güncel bilgilerin ve yeniliklerin konuşulup, tartışılacağı “18’inci Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi”, 1-4 Aralık tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde bulunan özel bir otelde gerçekleşecek. Kongreye dünya genelinden ve Türkiye’den birçok önemli isim katılacak.

"Bilim dolu 4 gün geçireceğiz"

Pandemi nedeniyle 2 yıldır çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kongrenin bu sene yüz yüze olması nedeniyle sevinç içerisinde olduğunu belirten Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, “Federasyonumuz ile birlikte dünyanın birçok yerinden gelecek olan katılımcılar ve yerli katılımcılarımızla birlikte bilim dolu 4 gün geçireceğiz. Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanlarında ürettiğimiz son teknolojilerimizi tanıtıp, yenilikleri konuşacağımız bir kongre bizleri bekliyor” dedi.

“Dijital ortamda teknolojik gelişmeleri izleyebileceğiniz sergi alanı, kongrenin önemli bir bileşeni olacak”

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfının düzenlediği kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Ali Oto, “Her zaman olduğu gibi uluslararası alanda ünlü konuşmacıların yer aldığı olağanüstü bir bilimsel program hazırladık. Bilimsel çalışmaların sunumları için bildiri sunumlarına geniş yer vereceğiz. Dijital ortamda teknolojik gelişmeleri izleyebileceğiniz sergi alanı, kongrenin önemli bir bileşeni olacak. Bu yıl 18. kez toplanacağımız kongremizde görüşmek dileğiyle” diye konuştu.

18. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi (KKVC) 4 gün sürecek.