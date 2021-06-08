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18 yıl sonra bir ilk! Alzheimer hastalarına büyük umut...

2003'ten bu yana ilk kez alzheimer tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onay verdi.

Sağlık 08.06.2021, 10:15
18 yıl sonra bir ilk! Alzheimer hastalarına büyük umut...

FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, alzheimerın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

Bilim insanları ilacın etkinliği için "yeterli delil yok" demişti.

Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımını onaylamış oldu.

Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

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