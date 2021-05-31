banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!

18 yaşındaki genç kız ameliyatla sağlığına kavuştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesinde 18 yaşındaki genç kıza bağırsaktan yama yapılarak, mesane kapasitesi arttırıldı ve sağlığına kavuştu.

Sağlık 31.05.2021, 11:19
18 yaşındaki genç kız ameliyatla sağlığına kavuştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesinde 18 yaşındaki genç kıza bağırsaktan yama yapılarak, mesane kapasitesi arttırıldı ve sağlığına kavuştu.

Çocukluk çağından itibaren sık sık idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma ile böbrek fonksiyon bozukluğu yaşayan A.D. isimli 18 yaşındaki genç kız, Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniğine başvurdu. Üroloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şenoğlu tarafından yapılan tetkikler sonucunda hastanın mesane kapasitesinin oldukça azaldığı saptandı. Mesane kapasitesi yaklaşık 50 ml olarak ölçülen hasta, daha önce yapılan operasyonlara ve medikal tedavilere cevap vermemiş, idrar yolu enfeksiyonu nedenli birçok antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştı. Şenoğlu ve ekibi, yapılan tetkiklerin ardından hasta genç kıza idrar torbasının çok küçük olması nedeniyle “Mesane augmentasyon” cerrahisi uygulamaya karar verdi.

Ameliyat ile hastanın idrar torbasına yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ince bağırsaktan yama yapılarak, mesane kapasitesi arttırıldı. Ameliyat sonrası takiplerinde hiç bir sıkıntı ile karşılaşmayan genç kız, sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu hastalığın eğitim ve sosyal yaşamında büyük zorluklara neden olduğunu ifade eden A.D., ameliyatı gerçekleştiren Dr. Yusuf Şenoğlu ve ekibine teşekkür etti.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur