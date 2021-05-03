18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin Edirne’de açıklamalarda bulundu. Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

*Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariği konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir programı yürüteceğiz.

*Sputnik aşısının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı gelmesi ve ilk sevkiyatın bu ay başlaması bekleniyor.

*Biontech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doz olacak.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

*Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.

*Haziran itibariyle 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılamayı planlıyoruz.