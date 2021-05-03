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18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Edirne'de açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sinovac aşısı sevk edilmeye devam edecek. Aşı programını hızlandıracağız. 18 yaş üstünü yaz sonu aşılamayı planlıyoruz" dedi.
Sağlık 03.05.2021, 17:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin Edirne’de açıklamalarda bulundu. Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
*Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariği konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir programı yürüteceğiz.
*Sputnik aşısının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı gelmesi ve ilk sevkiyatın bu ay başlaması bekleniyor.
*Biontech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doz olacak.
HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ
*Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.
*Haziran itibariyle 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılamayı planlıyoruz.